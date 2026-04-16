Глава ЦСР назвал низкую безработицу трудным добром для России

Низкая безработица стала "трудным добром" для российской экономики – с одной стороны, она повышает уровень зарплат, с другой – усложняет поиск квалифицированных | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T15:47+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Низкая безработица стала "трудным добром" для российской экономики – с одной стороны, она повышает уровень зарплат, с другой – усложняет поиск квалифицированных сотрудников, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Выступая в четверг на Биржевом форуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России наступила новая кадровая реальность - впервые в современной истории экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в России неоднократно обновляла исторический минимум. Сейчас безработица находится на уровне 2,1%. "Я бы сказал, что низкая безработица – это "трудное добро". Высокие уровни занятости и конкуренция за работников толкает заработные платы вверх, стимулирует потребительский спрос, работает на снижение уровня бедности", - сказал Смелов. В этом смысле низкая безработица – это добро, которое обеспечивает и рост уровня жизни населения, и спрос, который в свою очередь стимулирует потребительский рынок, пояснил глава ЦСР. Вместе с тем, по его словам, "на фоне низкой безработицы искать кадры чуть сложнее". "При этом сама по себе низкая безработица – не зло для экономики. Настоящая проблема – это структурные дисбалансы спроса и предложения. То есть, квалификационные несовпадения - ситуации, когда очень нужны врачи, сварщики и инженеры, а ищут работу, например, менеджеры, маркетологи и smm-менеджеры. Эти спрос и предложение не встречаются", - добавил Смелов. А для преодоления квалификационного разрыва требуется немало времени, предупредил глава ЦСР.

https://1prime.ru/20260415/putin--869182794.html

