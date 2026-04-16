Глава ЦСР назвал низкую безработицу трудным добром для России - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/bezrabotitsa-869209954.html
Глава ЦСР назвал низкую безработицу трудным добром для России
2026-04-16T15:47+0300
общество
банки
эльвира набиуллина
цср
https://cdnn.1prime.ru/img/83308/30/833083000_0:230:2200:1468_1920x0_80_0_0_82686e36a5ed62839eb45fee06e97372.jpg
https://1prime.ru/20260415/putin--869182794.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83308/30/833083000_0:24:2200:1674_1920x0_80_0_0_27259df7f6bc551864d5e5df81b4efa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:47 16.04.2026
 
Глава ЦСР назвал низкую безработицу трудным добром для России

Глава ЦСР Смелов: низкая безработица стала трудным добром для российской экономики

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Работа отдела кадров. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Низкая безработица стала "трудным добром" для российской экономики – с одной стороны, она повышает уровень зарплат, с другой – усложняет поиск квалифицированных сотрудников, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
Выступая в четверг на Биржевом форуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России наступила новая кадровая реальность - впервые в современной истории экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе.
В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в России неоднократно обновляла исторический минимум. Сейчас безработица находится на уровне 2,1%.
"Я бы сказал, что низкая безработица – это "трудное добро". Высокие уровни занятости и конкуренция за работников толкает заработные платы вверх, стимулирует потребительский спрос, работает на снижение уровня бедности", - сказал Смелов.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Путин оценил уровень безработицы в России
Вчера, 14:46
В этом смысле низкая безработица – это добро, которое обеспечивает и рост уровня жизни населения, и спрос, который в свою очередь стимулирует потребительский рынок, пояснил глава ЦСР. Вместе с тем, по его словам, "на фоне низкой безработицы искать кадры чуть сложнее".
"При этом сама по себе низкая безработица – не зло для экономики. Настоящая проблема – это структурные дисбалансы спроса и предложения. То есть, квалификационные несовпадения - ситуации, когда очень нужны врачи, сварщики и инженеры, а ищут работу, например, менеджеры, маркетологи и smm-менеджеры. Эти спрос и предложение не встречаются", - добавил Смелов.
А для преодоления квалификационного разрыва требуется немало времени, предупредил глава ЦСР.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала