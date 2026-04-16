Предупреждение Медведева вызвало переполох в Европе - 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260416/bpla-869198523.html
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х призвал обратить внимание на предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возможных ударов по местам производства БПЛА для Украины в Европе. | 16.04.2026, ПРАЙМ
04:58 16.04.2026
 
Предупреждение Медведева вызвало переполох в Европе

Профессор Диесен призвал обратить внимание на предупреждение Медведева о производстве БПЛА

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х призвал обратить внимание на предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возможных ударов по местам производства БПЛА для Украины в Европе.
"Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от дальнейшей эскалации", — написал он.
Так профессор отреагировал на слова Медведева о том, что публикация министерством обороны мест производства дронов для Украины — это реестр потенциальных законных целей ВС России
При этом эксперт добавил, что, по всей видимости Запад усиливает свои попытки спровоцировать Россию на ответные действия.
Ранее военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
 
