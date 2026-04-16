Число каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу I квартала - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260416/chislo-869198007.html
Число каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу I квартала
Число каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу I квартала - 16.04.2026, ПРАЙМ
Число каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу I квартала
Количество каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу первого квартала 2026 года, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 33%, рассказали РИА | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T04:08+0300
2026-04-16T04:08+0300
технологии
экономика
россия
белоруссия
казахстан
германия
rutube
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869198007.jpg?1776301714
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Количество каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу первого квартала 2026 года, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 33%, рассказали РИА Новости в аналитическом центре Rutube. "К концу первого квартала 2026 года количество каналов достигло 4,8 миллиона, что больше показателя за аналогичный период 2025 года на 33%", - сообщили там. Отмечается, что общее количество просмотров с января по конец марта составило 15 миллиардов, а за такой же период в 2025 году - 13,2 миллиарда. По данным сервиса Mediascope, которые приводит видеохостинг, в первом квартале средний показатель месячной аудитории находился на уровне 83,7 миллиона человек. Средняя дневная аудитория Rutube составляла 21,2 миллиона человек. Кроме того, платформой пользуются примерно 28,3 миллиона человек в Белоруссии, около 24,7 миллиона в Казахстане, а также в Германии - 21,6 миллиона, в Нидерландах - 18,5 миллиона и в США - 16,6 миллиона. Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", глава цифровых активов Сергей Косинский отметил, что в марте 2026 года к аналогичному месяцу за прошлый год время просмотров в категории "Красота" выросло почти в 4 раза, а категории "Лайфстайл" - в 3 раза. Он также добавил, что потраченное время на просмотр категорий "Обзоры и распаковки товаров" выросло в 2 раза, "Еда" - на 61%, "Авто-мото" - на 27%.
белоруссия
казахстан
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, белоруссия, казахстан, германия, rutube
Технологии, Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, RuTube
04:08 16.04.2026
 
Число каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу I квартала

Аналитик Косинский: число каналов на Rutube выросло на 33% к концу I квартала

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Количество каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу первого квартала 2026 года, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 33%, рассказали РИА Новости в аналитическом центре Rutube.
"К концу первого квартала 2026 года количество каналов достигло 4,8 миллиона, что больше показателя за аналогичный период 2025 года на 33%", - сообщили там.
Отмечается, что общее количество просмотров с января по конец марта составило 15 миллиардов, а за такой же период в 2025 году - 13,2 миллиарда.
По данным сервиса Mediascope, которые приводит видеохостинг, в первом квартале средний показатель месячной аудитории находился на уровне 83,7 миллиона человек. Средняя дневная аудитория Rutube составляла 21,2 миллиона человек.
Кроме того, платформой пользуются примерно 28,3 миллиона человек в Белоруссии, около 24,7 миллиона в Казахстане, а также в Германии - 21,6 миллиона, в Нидерландах - 18,5 миллиона и в США - 16,6 миллиона.
Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", глава цифровых активов Сергей Косинский отметил, что в марте 2026 года к аналогичному месяцу за прошлый год время просмотров в категории "Красота" выросло почти в 4 раза, а категории "Лайфстайл" - в 3 раза. Он также добавил, что потраченное время на просмотр категорий "Обзоры и распаковки товаров" выросло в 2 раза, "Еда" - на 61%, "Авто-мото" - на 27%.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНГЕРМАНИЯRuTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала