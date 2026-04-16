Число каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу I квартала
Количество каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу первого квартала 2026 года, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 33%, рассказали РИА | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T04:08+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Количество каналов на Rutube достигло 4,8 миллиона к концу первого квартала 2026 года, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 33%, рассказали РИА Новости в аналитическом центре Rutube.
"К концу первого квартала 2026 года количество каналов достигло 4,8 миллиона, что больше показателя за аналогичный период 2025 года на 33%", - сообщили там.
Отмечается, что общее количество просмотров с января по конец марта составило 15 миллиардов, а за такой же период в 2025 году - 13,2 миллиарда.
По данным сервиса Mediascope, которые приводит видеохостинг, в первом квартале средний показатель месячной аудитории находился на уровне 83,7 миллиона человек. Средняя дневная аудитория Rutube составляла 21,2 миллиона человек.
Кроме того, платформой пользуются примерно 28,3 миллиона человек в Белоруссии, около 24,7 миллиона в Казахстане, а также в Германии - 21,6 миллиона, в Нидерландах - 18,5 миллиона и в США - 16,6 миллиона.
Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", глава цифровых активов Сергей Косинский отметил, что в марте 2026 года к аналогичному месяцу за прошлый год время просмотров в категории "Красота" выросло почти в 4 раза, а категории "Лайфстайл" - в 3 раза. Он также добавил, что потраченное время на просмотр категорий "Обзоры и распаковки товаров" выросло в 2 раза, "Еда" - на 61%, "Авто-мото" - на 27%.
Аналитик Косинский: число каналов на Rutube выросло на 33% к концу I квартала
