Аксаков заявил, что верит в крипту - 16.04.2026, ПРАЙМ
Криптовалюта может стать источником привлечения денег в России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260401/kriptovalyuta-868824770.html
14:10 16.04.2026
 
Аксаков заявил, что верит в крипту

Депутат Аксаков: криптоинструменты могут стать источником привлечения денег в РФ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Криптовалюта может стать источником привлечения денег в России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Приток денег через крипту, я в нее верю… Криптоинструменты, на мой взгляд, это такое направление, которое может дать возможность стать источником привлечения денег", – сказал он на Биржевом форуме Московской биржи.
Легализация крипторынка защитит права инвесторов и расширит возможности внешнеторговых расчетов бизнеса, отмечал в апреле Аксаков.
Правительство этой весной внесло в Госдуму законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Намеченный срок вступления закона в силу – 1 июля 2026 года.
Документ направлен на создание в стране собственной финансовой инфраструктуры для оборота цифровых валют, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2026
В ГД внесли законопроекты о регулировании операций с криптовалютой
1 апреля, 23:58
 
