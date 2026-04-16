Аксаков заявил, что верит в крипту

Криптовалюта может стать источником привлечения денег в России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Криптовалюта может стать источником привлечения денег в России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Приток денег через крипту, я в нее верю… Криптоинструменты, на мой взгляд, это такое направление, которое может дать возможность стать источником привлечения денег", – сказал он на Биржевом форуме Московской биржи. Легализация крипторынка защитит права инвесторов и расширит возможности внешнеторговых расчетов бизнеса, отмечал в апреле Аксаков. Правительство этой весной внесло в Госдуму законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Намеченный срок вступления закона в силу – 1 июля 2026 года. Документ направлен на создание в стране собственной финансовой инфраструктуры для оборота цифровых валют, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.

