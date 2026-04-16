Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260416/developer-869215812.html
Девелопер "Эталон" увеличил годовой чистый убыток в три раза
экономика
бизнес
афк "система"
mubadala
финансы
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/47/762744710_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_9a450969d60903653123d4494b069994.jpg
https://1prime.ru/20251107/etalon-864324247.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/47/762744710_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f530be8bb6bf4c8af33749f0bc143e7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:32 16.04.2026
 
Девелопер "Эталон" увеличил годовой чистый убыток в три раза

"Эталон" в 2025 году увеличил чистый убыток по МСФО в 3,2 раза, до 22,3 миллиарда рублей

© Фото : Etalon GroupЛоготип группы компаний "Эталон"
© Фото : Etalon Group
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в 2025 году увеличила чистый убыток по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 3,2 раза - до 22,3 миллиарда рублей, сообщается в финансовой отчетности компании.
"Чистый убыток в размере 22,3 миллиарда рублей связан с особенностями учетной политики, предусматривающей признание в периоде всего объема начисленных процентов, и ростом процентных расходов по корпоративному долгу прошлых лет на фоне пикового уровня ключевой ставки", - говорится в сообщении компании.
Годовая выручка группы выросла на 17%, достигнув 153,6 миллиарда рублей.
"Эталон" - крупный российский девелопер жилья. Его основной акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала