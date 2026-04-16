Девелопер "Эталон" увеличил годовой чистый убыток в три раза
Девелопер "Эталон" увеличил годовой чистый убыток в три раза
2026-04-16T19:32+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в 2025 году увеличила чистый убыток по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 3,2 раза - до 22,3 миллиарда рублей, сообщается в финансовой отчетности компании. "Чистый убыток в размере 22,3 миллиарда рублей связан с особенностями учетной политики, предусматривающей признание в периоде всего объема начисленных процентов, и ростом процентных расходов по корпоративному долгу прошлых лет на фоне пикового уровня ключевой ставки", - говорится в сообщении компании. Годовая выручка группы выросла на 17%, достигнув 153,6 миллиарда рублей. "Эталон" - крупный российский девелопер жилья. Его основной акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.
"Эталон" в 2025 году увеличил чистый убыток по МСФО в 3,2 раза, до 22,3 миллиарда рублей
