Девелопер "Эталон" увеличил годовой чистый убыток в три раза

Девелопер "Эталон" увеличил годовой чистый убыток в три раза - 16.04.2026, ПРАЙМ

Девелопер "Эталон" увеличил годовой чистый убыток в три раза

Девелоперская группа "Эталон" в 2025 году увеличила чистый убыток по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 3,2 раза - до 22,3 миллиарда рублей, сообщается в... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T19:32+0300

2026-04-16T19:32+0300

2026-04-16T19:32+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в 2025 году увеличила чистый убыток по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 3,2 раза - до 22,3 миллиарда рублей, сообщается в финансовой отчетности компании. "Чистый убыток в размере 22,3 миллиарда рублей связан с особенностями учетной политики, предусматривающей признание в периоде всего объема начисленных процентов, и ростом процентных расходов по корпоративному долгу прошлых лет на фоне пикового уровня ключевой ставки", - говорится в сообщении компании. Годовая выручка группы выросла на 17%, достигнув 153,6 миллиарда рублей. "Эталон" - крупный российский девелопер жилья. Его основной акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.

бизнес, афк "система", mubadala, финансы, недвижимость