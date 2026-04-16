Эксперт рассказал, какие данные нельзя использовать в паролях
2026-04-16T03:47+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Использовать в паролях свое имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы, кличку питомца не стоит из-за того, что злоумышленники могут изучить личную информацию в социальных сетях и легко подобрать пароль, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев.
"Личную информацию: свое имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы, кличку питомца - это первое, что проверяет злоумышленник, изучив вашу страницу в соцсетях", - сообщил он.
По его словам, также нужно избегать использования в паролях простых последовательностей (qwerty, 12345, asdfgh, zxcvbn), стандартных паролей (password, admin, user, welcome).
"Один и тот же пароль для разных сервисов. Если его украдут с одного сайта, хакеры попробуют его же на вашей почте, соцсетях, "Госуслугах" и в онлайн-банке", - добавил Камышев.
Эксперт Камышев посоветовал не использовать в паролях имя, фамилию и никнейм
