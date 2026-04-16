Эксперт оценила возможность наращивать госдолг до 25-30% от ВВП - 16.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила возможность наращивать госдолг до 25-30% от ВВП
экономика
россия
финансы
минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Минфин
Эксперт оценила возможность наращивать госдолг до 25-30% от ВВП

Эксперт Чекурова: Россия может безопасно наращивать госдолг до 25-30% от ВВП

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия вполне безопасно для бюджета может наращивать госдолг до 25-30% от ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
Госдолг России по итогам 2025 года составил 35,1 триллиона рублей, или 16,5% ВВП. По оценкам Минфина, в 2026 году уровень госдолга России составит 18,6% от ВВП, а в 2028 году достигнет 19,8%.
"У нас еще есть потенциал для привлечения средств за счет продажи госдолга. Около 25-30% — это безопасный уровень даже при потенциальных двухзначных ставках, если он будет достигаться постепенно", - сказала она.
Чекурова подчеркнула, что госдолг сейчас является "управляемым" и проблем не создает.
 
