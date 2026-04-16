Эксперты рассказали, что грозит маркетплейсам в жилых домах

Пунктам выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, расположенным в жилых домах, может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток за нарушение нормативов...

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пунктам выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, расположенным в жилых домах, может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток за нарушение нормативов уровней шума при разгрузке товаров, выяснило РИА Новости, ознакомившись с рядом судебных постановлений. Так, в Москве была зафиксирована разгрузка товара в ночное время в один из ПВЗ, шум превысил допустимые для этого времени суток значения, регламентируемые СанПиНами. На индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Он пояснил, что время приезда товара не определяет, однако суд отметил, что предприниматель "не проявил достаточной степени заботливости и осмотрительности и не принял всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм". Деятельность пункта решением суда была приостановлена на 30 суток. Другой столичный пункт выдачи ещё одного ИП был закрыт на 60 дней за разгрузку товаров через вход для посетителей со стороны двора многоквартирного дома. Судом было определено, что это "создает реальную угрозу причинения вреда здоровью людей: возникновению соматических заболеваний, заболеваний нервной системы, повышенной нагрузки на нервную систему, раздражительности, нервозности, общему утомлению, ухудшению слуха, снижению иммунитета, оказывает неблагоприятное психологическое воздействие". В материалах отмечается, что поводом для составления протокола стали в том числе и жалобы жильцов. За нарушение статей 6.3. (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 6.4. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) предусмотрено наказание как в виде штрафа, так и в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

