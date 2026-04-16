Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации автомобилей через "Госуслуги"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уведомлять владельцев автомобилей об эвакуации транспорта через портал "Госуслуги".

2026-04-16T18:59+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уведомлять владельцев автомобилей об эвакуации транспорта через портал "Госуслуги". "Предлагаем уведомлять автовладельцев об эвакуации авто через "Госуслуги", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, действующий порядок информирования об эвакуации автомобилей устарел и неудобен для граждан. "Водитель получает сведения о месте хранения машины только при вручении протокола, то есть если он лично присутствовал при эвакуации авто. Во всех остальных случаях людям приходится обзванивать ГИБДД, службу "112" и стоянки, теряя время и нервы, а порой и подозревая угон. Это лишняя нагрузка на экстренные службы и стресс для людей", - отметил он. Парламентарий уточнил, что приложение "Госуслуги Авто" позволяет мгновенно доставлять уведомления с указанием факта эвакуации, ее причин и точного адреса специализированной стоянки. "Это сделает порядок информирования об эвакуации автомобиля более удобным для граждан, а также уменьшит число ошибочных заявлений об угоне. Процедура должна быть прозрачной, а права автовладельцев защищены! Тем более если для этого есть все условия", - заключил он.

https://1prime.ru/20260202/avto-867048633.html

