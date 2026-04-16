Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации автомобилей через "Госуслуги" - 16.04.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации автомобилей через "Госуслуги"
Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации автомобилей через "Госуслуги"
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уведомлять владельцев автомобилей об эвакуации транспорта через портал "Госуслуги". | 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260202/avto-867048633.html
18:59 16.04.2026 (обновлено: 19:00 16.04.2026)
 
Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации автомобилей через "Госуслуги"

Слуцкий предложил уведомлять владельцев автомобилей об эвакуации через портал "Госуслуги"

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уведомлять владельцев автомобилей об эвакуации транспорта через портал "Госуслуги".
"Предлагаем уведомлять автовладельцев об эвакуации авто через "Госуслуги", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, действующий порядок информирования об эвакуации автомобилей устарел и неудобен для граждан.
"Водитель получает сведения о месте хранения машины только при вручении протокола, то есть если он лично присутствовал при эвакуации авто. Во всех остальных случаях людям приходится обзванивать ГИБДД, службу "112" и стоянки, теряя время и нервы, а порой и подозревая угон. Это лишняя нагрузка на экстренные службы и стресс для людей", - отметил он.
Парламентарий уточнил, что приложение "Госуслуги Авто" позволяет мгновенно доставлять уведомления с указанием факта эвакуации, ее причин и точного адреса специализированной стоянки.
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
“Лучше пешком”: неочевидные штрафы для водителей зимой
2 февраля, 03:03
"Это сделает порядок информирования об эвакуации автомобиля более удобным для граждан, а также уменьшит число ошибочных заявлений об угоне. Процедура должна быть прозрачной, а права автовладельцев защищены! Тем более если для этого есть все условия", - заключил он.
 
