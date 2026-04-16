Около 70% американских фермеров не могут купить удобрения, показал опрос

2026-04-16T19:55+0300

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Опрос Американской федерации фермерских бюро (AFBF) показал, что около 70% фермеров США не могут позволить себе покупку необходимых удобрений из-за их высокой стоимости и дефицита на рынке. "Проблемы с доступностью удобрений наиболее остро стоят на Юге и Северо-Востоке США, однако остаются предметом беспокойства для фермеров во всех регионах. Около 70% респондентов заявляют, что не могут позволить себе покупку всех необходимых им удобрений", - говорится в отчете федерации по итогам опроса. При этом уровень предварительного бронирования удобрений в США сильно разнится по регионам: если на Среднем Западе закупки обеспечили 67% хозяйств, то на Юге - лишь 19%, следует из отчета. Помимо проблем с удобрениями, цены на сельскохозяйственное дизельное топливо в США подскочили на 46% с конца февраля, что спровоцировало резкий рост производственных затрат. В результате почти 60% американских фермеров сообщают об ухудшении своего финансового положения, отмечается в отчете. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Как отмечала в марте директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, конфликт привел к нарушению поставок удобрений, и это может вызвать существенный росту цен на продовольствие в мире.

