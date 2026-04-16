Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли поправки к законопроекту об изменении границ ООПТ - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/gd-869197111.html
В ГД внесли поправки к законопроекту об изменении границ ООПТ
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869197111.jpg?1776294113
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:01 16.04.2026
 
В ГД внесли поправки к законопроекту об изменении границ ООПТ

В Госдуму внесли поправки, исключающие освоение и застройку заповедников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли поправки к законопроекту об изменении границ Особо охраняемых природных территорий (ООПТ), согласно которым исключается освоение и застройка заповедников.
Авторами поправок выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат думской фракции Александр Аксёненко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Суть предлагаемых поправок...исключается возможность размещения объектов федерального значения в государственных природных заповедниках. Эта поправка нужна для того, чтобы сохранить заповедники как территории с наиболее строгим режимом охраны. Размещение на их территории объектов федерального значения, не связанных напрямую с обороной и безопасностью, противоречит самой природе заповедного режима и создает риск разрушения особо ценных природных комплексов", - сказано в сопроводительных документах к поправкам.
Отмечается, что предлагаемые поправки направлены на то, чтобы сохранить основной смысл режима особо охраняемых природных территорий: такие территории должны оставаться пространствами с повышенным уровнем правовой охраны, а не резервом для последующего хозяйственного освоения, а также поправки устраняют нормы, которые могут привести к ослаблению режима охраны заповедников и национальных парков, и одновременно убирают связанные с ними производные положения, чтобы текст законопроекта оставался внутренне согласованным.
"В конце минувшего года правительство внесло законопроект, допускающий освоение и изъятие земель особо охраняемых природных территорий, вплоть до полной утраты их статуса. "Справедливая Россия" выступила категорически против этого законопроекта. Мы считаем, что это закон о застройке и распродаже наших заповедников…Ко второму (чтению - ред.) мы вносим поправки, которые полностью отменяют все ее вредительские, спорные, размытые нормы, угрожающие системе ООПТ", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, поправками исключается возможность размещения объектов федерального значения в заповедниках и нацпарках и все связанные с этим нормы, в том числе о процедурах согласования и уплате компенсационного сбора за такое размещение.
Также, лидер партии пояснил, что исключается изъятие участков ООПТ под объекты федерального и регионального значения, в том числе по мотиву "полной утраты природоохранного значения" вследствие ЧС природного характера.
"Заповедники, нацпарки – это природное богатство нашей страны, а не ресурс для хозяйственного освоения", - добавил Миронов.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала