В ГД внесли поправки к законопроекту об изменении границ ООПТ

2026-04-16T02:01+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли поправки к законопроекту об изменении границ Особо охраняемых природных территорий (ООПТ), согласно которым исключается освоение и застройка заповедников. Авторами поправок выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат думской фракции Александр Аксёненко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Суть предлагаемых поправок...исключается возможность размещения объектов федерального значения в государственных природных заповедниках. Эта поправка нужна для того, чтобы сохранить заповедники как территории с наиболее строгим режимом охраны. Размещение на их территории объектов федерального значения, не связанных напрямую с обороной и безопасностью, противоречит самой природе заповедного режима и создает риск разрушения особо ценных природных комплексов", - сказано в сопроводительных документах к поправкам. Отмечается, что предлагаемые поправки направлены на то, чтобы сохранить основной смысл режима особо охраняемых природных территорий: такие территории должны оставаться пространствами с повышенным уровнем правовой охраны, а не резервом для последующего хозяйственного освоения, а также поправки устраняют нормы, которые могут привести к ослаблению режима охраны заповедников и национальных парков, и одновременно убирают связанные с ними производные положения, чтобы текст законопроекта оставался внутренне согласованным. "В конце минувшего года правительство внесло законопроект, допускающий освоение и изъятие земель особо охраняемых природных территорий, вплоть до полной утраты их статуса. "Справедливая Россия" выступила категорически против этого законопроекта. Мы считаем, что это закон о застройке и распродаже наших заповедников…Ко второму (чтению - ред.) мы вносим поправки, которые полностью отменяют все ее вредительские, спорные, размытые нормы, угрожающие системе ООПТ", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, поправками исключается возможность размещения объектов федерального значения в заповедниках и нацпарках и все связанные с этим нормы, в том числе о процедурах согласования и уплате компенсационного сбора за такое размещение. Также, лидер партии пояснил, что исключается изъятие участков ООПТ под объекты федерального и регионального значения, в том числе по мотиву "полной утраты природоохранного значения" вследствие ЧС природного характера. "Заповедники, нацпарки – это природное богатство нашей страны, а не ресурс для хозяйственного освоения", - добавил Миронов.

россия, сергей миронов