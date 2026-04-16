Генконсульство России в Актау откроют к лету 2026 года - 16.04.2026, ПРАЙМ
Генконсульство России в Актау откроют к лету 2026 года
Генконсульство России в Актау откроют к лету 2026 года - 16.04.2026, ПРАЙМ
Генконсульство России в Актау откроют к лету 2026 года
Российское генеральное консульство в казахстанском городе Актау по планам начнет работу к лету 2026 года, сообщил директор консульского департамента МИД РФ... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T00:43+0300
2026-04-16T00:43+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российское генеральное консульство в казахстанском городе Актау по планам начнет работу к лету 2026 года, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства в Актау. Открытие консульства укрепит межрегиональные отношения между Казахстаном и Россией, заявил в ноябре 2025 года казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "В ближайших планах — открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения — генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года", - сказал Климов в интервью "Парламентской газете".
бизнес, россия, рф, казахстан, михаил мишустин, касым-жомарт токаев, мид рф, мид
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин, Касым-Жомарт Токаев, МИД РФ, МИД
00:43 16.04.2026
 
Генконсульство России в Актау откроют к лету 2026 года

Генконсульство России в Казахстане начнет работу к лету 2026 года

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российское генеральное консульство в казахстанском городе Актау по планам начнет работу к лету 2026 года, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства в Актау. Открытие консульства укрепит межрегиональные отношения между Казахстаном и Россией, заявил в ноябре 2025 года казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"В ближайших планах — открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения — генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года", - сказал Климов в интервью "Парламентской газете".
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФКАЗАХСТАНМихаил МишустинКасым-Жомарт ТокаевМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
