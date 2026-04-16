Генконсульство России в Актау откроют к лету 2026 года - 16.04.2026, ПРАЙМ

Российское генеральное консульство в казахстанском городе Актау по планам начнет работу к лету 2026 года, сообщил директор консульского департамента МИД РФ... | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российское генеральное консульство в казахстанском городе Актау по планам начнет работу к лету 2026 года, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства в Актау. Открытие консульства укрепит межрегиональные отношения между Казахстаном и Россией, заявил в ноябре 2025 года казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "В ближайших планах — открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения — генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года", - сказал Климов в интервью "Парламентской газете".

