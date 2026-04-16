Названы города-лидеры по росту спроса туристов на майские праздники

2026-04-16T07:19+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Лидером по росту спроса в России на майские праздники стал Суздаль: интерес среди туристов к городу в этом году вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Лидером по темпам роста стал Суздаль — интерес к городу-музею вырос более чем в три раза", - выяснили аналитики, проанализировав данные бронирований отелей на период с 1 по 11 мая 2026 года и сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого в топ-5 "городов-прорывов" также вошли Рязань, где доля бронирований выросла в 2,7 раза, Самара - в два раза, Казань - рост на 79%, Смоленск - рост на 75%. "Майские праздники 2026 года демонстрируют интересную тенденцию: при сохранении общего баланса между Россией и заграницей, туристы активно ищут новые впечатления в уже знакомых регионах", - отметила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. В сервисе также выделили направления, которые ранее практически не фигурировали в майских планах туристов. Так, в список вошли города Иннополис и Видное, а также село Введенская Слобода и деревня Вараксино.

бизнес, туризм, россия, суздаль, рязань, самара, елена шелехова, onetwotrip