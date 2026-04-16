В Госдуме предложили дифференцированную ставку по "Семейной ипотеке"

2026-04-16T01:22+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил установить дифференцированную ставку по "Семейной ипотеке" в зависимости от количества детей в семье: от 6% для семей с одним ребенком до 0% для семей с четырьмя и более детьми. Официальное обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях реализации государственной семейной и демографической политики, национальных целей развития Российской Федерации, а также дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей прошу рассмотреть предложение о совершенствовании механизма льготного ипотечного кредитования семей с детьми и о нормативном закреплении дифференцированной процентной ставки по программе "Семейная ипотека" в зависимости от количества детей в семье", - говорится в письме. Аксененко предложил установить следующие ставки: для семей с одним ребенком - 6% годовых, с двумя детьми - 4%, с тремя детьми - 2%, с четырьмя и более детьми - 0% годовых с компенсацией банкам выпадающих доходов из федерального бюджета. Парламентарий отметил, что действующая редакция программы предусматривает единую льготную ставку не более 6% годовых, однако по мере увеличения числа детей закономерно возрастают расходы семьи на их содержание и потребность в жилье большей площади. Депутат также предложил предусмотреть автоматическое снижение процентной ставки по уже выданному кредиту при рождении второго, третьего и последующего ребенка без необходимости рефинансирования, а также сохранить возможность одновременного использования данной меры с материнским капиталом и другими инструментами господдержки. Предлагаемая модель, по мнению Аксененко, позволит перейти от одинаковой меры поддержки для неравных по нагрузке семей к справедливому и адресному механизму, привязанному к числу детей, что будет стимулировать рождение второго, третьего и последующих детей.

internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

