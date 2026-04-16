Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили бесплатно снимать до десяти тысяч рублей в банкоматах - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили бесплатно снимать до десяти тысяч рублей в банкоматах
2026-04-16T04:23+0300
2026-04-16T04:45+0300
04:23 16.04.2026 (обновлено: 04:45 16.04.2026)
 
В Госдуме предложили бесплатно снимать до десяти тысяч рублей в банкоматах

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например до 10 тысяч рублей.
Официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)", - говорится в письме.
Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам.
Парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий, позволяющий реализовать данную инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан.
Реализация данной меры, по мнению вице-спикера, позволит обеспечить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысить защищённость граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платёжной инфраструктуре.
 
