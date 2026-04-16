Могут ли посторонние продать чужую квартиру через Госуслуги

Могут ли посторонние продать чужую квартиру через Госуслуги - 16.04.2026, ПРАЙМ

Могут ли посторонние продать чужую квартиру через Госуслуги

В последнее время всё чаще обсуждается риск того, что мошенники могут получить доступ к профилю на портале Госуслуги и совершить сделки с недвижимостью или... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T03:03+0300

2026-04-16T03:03+0300

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В последнее время всё чаще обсуждается риск того, что мошенники могут получить доступ к профилю на портале Госуслуги и совершить сделки с недвижимостью или оформить кредит от имени владельца. О том, насколько это реально и как защитить свои данные, агентству “Прайм” рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, мошенники действительно могут попытаться оформить кредит или продать недвижимость через Госуслуги, если получат доступ к паспортным данным и электронной подписи потерпевшего. Классическая схема — кража кода из СМС под видом подтверждения безопасности, после чего злоумышленники входят в личный кабинет и подают заявки в микрофинансовые организации или банки, использующие авторизацию через портал."Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени – это установление самозапрета на кредиты на Госуслугах, а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия. Кроме того, необходимо крайне внимательно подходить к защите мобильного телефона: доступ к ключевым приложениям должен быть защищён паролем или биометрией", — пояснил Хаминский.Юрист также напоминает, что действующее законодательство позволяет совершать сделки с недвижимостью на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Однако для этого собственник недвижимости должен предварительно лично подать заявление о возможности представления таких документов в электронной форме. Без этого шага мошенники не смогут легально переоформить квартиру дистанционно.Кроме установки самозапретов, эксперт советует регулярно проводить мониторинг кредитной истории, проверяя наличие оформленных займов через Бюро кредитных историй. Это позволит вовремя заметить подозрительную активность и принять меры.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество