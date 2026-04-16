Hyundai хочет зарегистрировать товарный знак в России

Hyundai хочет зарегистрировать товарный знак в России - 16.04.2026, ПРАЙМ

Hyundai хочет зарегистрировать товарный знак в России

Корейский автопроизводитель Hyundai подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

2026-04-16T16:59+0300

2026-04-16T16:59+0300

2026-04-16T16:59+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в апреле. Под этим брендом Hyundai хочет продавать термостаты, а также отопительные электрические приборы. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

https://1prime.ru/20260414/znak-869151133.html

санкт-петербург

бизнес, россия, санкт-петербург, hyundai, роспатент, агр