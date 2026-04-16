Американские фондовые индексы второй день обновляют рекорды
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, при этом Nasdaq Composite и S&P 500 в ходе торгов обновили исторические максимумы - второй день подряд, следует из данных бирж.
По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 48 422,16 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,41% - до 23 918,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 7013,68 пункта, минутами ранее показатели достигли новых рекордных значений в 24 062,63 и 7040,03 пункта соответственно. В среду Nasdaq Composite обновил исторический максимум впервые с 29 октября 2025 года, S&P 500 - с 28 января.
"Рекордный рост акций не означает, что уровень рисков вернулся к январским показателям, просто инвесторы, похоже, недооценивают, насколько больше рисков сейчас в мире", - цитирует агентство Блумберг макростратега Себастьяна Бойда (Sebastian Boyd).
В четверг была опубликована американская макростатистика. Так, объем промышленного производства в стране в марте неожиданно снизился по отношению к февралю - на 0,5%. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю сократилось сильнее ожиданий - до 207 тысяч.
Инвесторы также продолжают следить за начавшимся сезоном корпоративной отчетности. В ночь на четверг о своих финансовых показателях за предыдущий квартал сообщит американская стриминговая платформа Netflix.