https://1prime.ru/20260416/indeksy-869216664.html

Американские фондовые индексы второй день обновляют рекорды

2026-04-16T20:25+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

dow jones

netflix

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, при этом Nasdaq Composite и S&P 500 в ходе торгов обновили исторические максимумы - второй день подряд, следует из данных бирж. По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 48 422,16 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,41% - до 23 918,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 7013,68 пункта, минутами ранее показатели достигли новых рекордных значений в 24 062,63 и 7040,03 пункта соответственно. В среду Nasdaq Composite обновил исторический максимум впервые с 29 октября 2025 года, S&P 500 - с 28 января. "Рекордный рост акций не означает, что уровень рисков вернулся к январским показателям, просто инвесторы, похоже, недооценивают, насколько больше рисков сейчас в мире", - цитирует агентство Блумберг макростратега Себастьяна Бойда (Sebastian Boyd). В четверг была опубликована американская макростатистика. Так, объем промышленного производства в стране в марте неожиданно снизился по отношению к февралю - на 0,5%. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю сократилось сильнее ожиданий - до 207 тысяч. Инвесторы также продолжают следить за начавшимся сезоном корпоративной отчетности. В ночь на четверг о своих финансовых показателях за предыдущий квартал сообщит американская стриминговая платформа Netflix.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

