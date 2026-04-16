Инфляционные ожидания россиян в апреле понизились до 12,9 процента
2026-04-16T13:47+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в апреле понизились до 12,9% с 13,4% в марте, это минимум с октября 2025 года, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. Показатель стал минимальным с октября 2025 года – тогда было 12,6%. При этом в феврале инфляционные ожидания снизились до 13,1% (в январе и декабре показатель составлял 13,7%). Минэкономразвития в среду сообщало, что инфляция в России на 13 апреля замедлилась до 5,86% в годовом выражении против 5,95% на 6 апреля.
ЦБ хочет подвести черту под периодом высокой инфляции, заявила Набиуллина