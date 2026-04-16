Инвестиции индустриальных парков в России превысили 2,9 трлн рублей

2026-04-16T00:18+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем инвестиций индустриальных парков России в производство и инфраструктуру с 2013 по 2025 год включительно превысил отметку 2,9 триллиона рублей, следует из отраслевого обзора Ассоциации индустриальных парков России (АИП), который есть в распоряжении РИА Новости. "С 2013 года объем инвестиций индустриальных парков в производство и инфраструктуру увеличился в 3,5 раза и в 2025 году превысил отметку 2,9 триллиона рублей накопленным итогом. Объем вложений в инфраструктуру в 2025 году составил 133 миллиарда рублей, накопленный итог за годы исследования - более 640 миллиардов рублей. Инвестиции, осуществляемые резидентами индустриальных парков, в 2025 году накопленным итогом превысили 2,3 триллиона рублей", - рассказали в ассоциации. В АИП России подчеркнули, что в последние годы позиции российских инвесторов укрепляются. Так, начиная с 2020 года доля российских инвестиций в производство и инфраструктуру индустриальных парков страны возросла с 45% до 53% в 2024 году. В 2025 году тенденция продолжилась, российские инвестиции накопленным итогом составили 1,357 триллиона рублей, а иностранные - 935,9 миллиарда рублей. Так, доля российских инвестиций в индустриальные парки по итогам прошлого года составила 60%. "В 2025 году лидеры по инвестициям среди иностранных резидентов - ОАЭ, Китай, Республика Беларусь. Сохраняется и поток иностранных инвестиций в уже действующие предприятия иностранного происхождения из таких стран, как Бельгия, Германия, Швейцария, Франция, Италия, Южная Корея. Накопленным итогом первое место в общем объеме иностранных инвестиций занимает Германия, далее - Турция, США и Китай", - добавили в ассоциации. Лидирующими промышленными отраслями в структуре российских инвестиций в 2025 году стали пищевая, нефтехимическая, фармацевтическая, металлургическая отрасли, а также машиностроение и строительные материалы. При этом, по данным АИП России, отраслевая специфика иностранных инвестиций сохраняет традиционную структуру. "Лидирующими отраслями уже несколько лет остаются автомобилестроение, пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность", - заключили в ассоциации.

