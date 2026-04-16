"АГР Холдинг" завершил сборку первого тестового автомобиля Jeland в Шушарах - 16.04.2026, ПРАЙМ
"АГР Холдинг" завершил сборку первого тестового автомобиля Jeland в Шушарах
"АГР Холдинг" завершил сборку первого тестового автомобиля Jeland в Шушарах
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская группа компаний "АГР Холдинг" совместно с китайской Defetoo завершили сборку первого тестового автомобиля новой марки Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах, сообщила группа. "На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Шушарах собран тестовый автомобиль Jeland. Первой произведенной моделью стал компактный кроссовер Jeland J6, созданный в рамках глобального стратегического партнёрства холдинга "АГР" и компании Defetoo", - говорится в сообщении. О том, что первой моделью новой марки станет именно пятиместный кроссовер J6, РИА Новости со ссылкой на сертификационные документы сообщало еще в начале февраля. Автомобиль получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью 146 и 150 лошадиных сил соответственно. Мотор меньшего объема будет устанавливаться на переднеприводные версии, а большего - на модели с полным приводом. Ранее на этой неделе в "АГР Холдинге" сообщили, что серийное производство и продажи автомобилей Jeland в России начнутся во втором квартале 2026 года.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АГР, General Motors
"АГР Холдинг" завершил сборку первого тестового автомобиля Jeland в Шушарах

© РИА Новости . Максим Блинов
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская группа компаний "АГР Холдинг" совместно с китайской Defetoo завершили сборку первого тестового автомобиля новой марки Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах, сообщила группа.
"На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Шушарах собран тестовый автомобиль Jeland. Первой произведенной моделью стал компактный кроссовер Jeland J6, созданный в рамках глобального стратегического партнёрства холдинга "АГР" и компании Defetoo", - говорится в сообщении.
О том, что первой моделью новой марки станет именно пятиместный кроссовер J6, РИА Новости со ссылкой на сертификационные документы сообщало еще в начале февраля. Автомобиль получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью 146 и 150 лошадиных сил соответственно. Мотор меньшего объема будет устанавливаться на переднеприводные версии, а большего - на модели с полным приводом.
Ранее на этой неделе в "АГР Холдинге" сообщили, что серийное производство и продажи автомобилей Jeland в России начнутся во втором квартале 2026 года.
Завод по сборке автомобилей Фольксваген, Германия - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Системный кризис". Европейский автопром затрещал по швам
25 декабря 2025, 07:07
 
