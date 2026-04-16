https://1prime.ru/20260416/jeland-869212396.html
"АГР Холдинг" завершил сборку первого тестового автомобиля Jeland в Шушарах
2026-04-16T17:14+0300
экономика
бизнес
россия
агр
general motors
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская группа компаний "АГР Холдинг" совместно с китайской Defetoo завершили сборку первого тестового автомобиля новой марки Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах, сообщила группа. "На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Шушарах собран тестовый автомобиль Jeland. Первой произведенной моделью стал компактный кроссовер Jeland J6, созданный в рамках глобального стратегического партнёрства холдинга "АГР" и компании Defetoo", - говорится в сообщении. О том, что первой моделью новой марки станет именно пятиместный кроссовер J6, РИА Новости со ссылкой на сертификационные документы сообщало еще в начале февраля. Автомобиль получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью 146 и 150 лошадиных сил соответственно. Мотор меньшего объема будет устанавливаться на переднеприводные версии, а большего - на модели с полным приводом. Ранее на этой неделе в "АГР Холдинге" сообщили, что серийное производство и продажи автомобилей Jeland в России начнутся во втором квартале 2026 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
