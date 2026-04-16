Названы самые популярные направления для гастропутешествий по России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/kazan-869208787.html
Названы самые популярные направления для гастропутешествий по России
Названы самые популярные направления для гастропутешествий по России - 16.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления для гастропутешествий по России
Среди городов, где особенно заметен интерес российских туристов к гастрономическим поездкам, выделяются Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток,... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T14:29+0300
2026-04-16T14:30+0300
бизнес
туризм
казань
владивосток
суздаль
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/12/831491233_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5ef529c76a7ace64980b9fa8613f1fb9.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Среди городов, где особенно заметен интерес российских туристов к гастрономическим поездкам, выделяются Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток, рассказали РИА Новости в национальном туроператоре "Алеан" и российской гостиничной сети Azimut Hotels. Так, в Казани туристов привлекают современные прочтения национальных блюд и локальные сладости. В рамках гастротуров по городам Золотого кольца путешественники пробуют медовуху в Суздале, пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском. В свою очередь, Нижний Новгород, который недавно включили в Золотое кольцо, фиксирует повышенное внимание со стороны туристов, интересующихся локальной кухней и фермерскими продуктами. Они хотят попробовать блюда из волжской рыбы, а также ветлужские пельмени. Туристов, отправляющихся в Сочи и Геленджик, привлекает эклектичная черноморская кухня, включающая блюда их свежих морепродуктов, блюда кавказской и казачьей кухни. Во Владивосток же путешественники едут за тихоокеанской рыбой и другими морепродуктами. По словам аналитиков, в Тюмени проводятся гастрофестивали, где туристы пробуют различные блюда, например, строганину из муксуна, либо десерты. При этом Санкт-Петербург, получивший официальный статус кулинарной столицы страны, привлекает путешественников разнообразными гастрономическими концепциями. В Калининграде - это блюда из балтийской рыбы и морепродуктов, гастросувениры в виде главной сладости региона — марципана. В пресс-службе туроператора "Алеан" рассказали, что развитие гастрономического направления помогает городам разнообразить экскурсионные программы, наращивать число повторных визитов, а также поездок в межсезонье. "На 10-15% в год растет спрос на туры с гастросоставляющей, экскурсионные программы", - отметили там. Так, спрос на размещение в отелях на даты гастрономических фестивалей выше, чем в обычные дни месяца. "В зависимости от направления число бронирований в городе во время гастрособытий возрастает в пределах 20-30%", - заметили в "Алеан". В свою очередь, по данным опроса гостей сети Azimut Hotels, более 65% путешественников, находясь в новом городе, обязательно пробуют местную кухню. Гастротуризм становится заметной тенденцией внутреннего туризма, заключили там.
казань
владивосток
суздаль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/12/831491233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_559565dbc5e03d906cc20eafba5192ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, казань, владивосток, суздаль
Бизнес, Туризм, КАЗАНЬ, Владивосток, Суздаль
14:29 16.04.2026 (обновлено: 14:30 16.04.2026)
 
Названы самые популярные направления для гастропутешествий по России

Казань, Тюмень и Владивосток стали самыми популярными для гастропутешествий

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМорепродукты
Морепродукты - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Морепродукты. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Среди городов, где особенно заметен интерес российских туристов к гастрономическим поездкам, выделяются Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток, рассказали РИА Новости в национальном туроператоре "Алеан" и российской гостиничной сети Azimut Hotels.
Так, в Казани туристов привлекают современные прочтения национальных блюд и локальные сладости. В рамках гастротуров по городам Золотого кольца путешественники пробуют медовуху в Суздале, пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском.
В свою очередь, Нижний Новгород, который недавно включили в Золотое кольцо, фиксирует повышенное внимание со стороны туристов, интересующихся локальной кухней и фермерскими продуктами. Они хотят попробовать блюда из волжской рыбы, а также ветлужские пельмени.
Туристов, отправляющихся в Сочи и Геленджик, привлекает эклектичная черноморская кухня, включающая блюда их свежих морепродуктов, блюда кавказской и казачьей кухни. Во Владивосток же путешественники едут за тихоокеанской рыбой и другими морепродуктами.
По словам аналитиков, в Тюмени проводятся гастрофестивали, где туристы пробуют различные блюда, например, строганину из муксуна, либо десерты. При этом Санкт-Петербург, получивший официальный статус кулинарной столицы страны, привлекает путешественников разнообразными гастрономическими концепциями. В Калининграде - это блюда из балтийской рыбы и морепродуктов, гастросувениры в виде главной сладости региона — марципана.
В пресс-службе туроператора "Алеан" рассказали, что развитие гастрономического направления помогает городам разнообразить экскурсионные программы, наращивать число повторных визитов, а также поездок в межсезонье. "На 10-15% в год растет спрос на туры с гастросоставляющей, экскурсионные программы", - отметили там.
Так, спрос на размещение в отелях на даты гастрономических фестивалей выше, чем в обычные дни месяца. "В зависимости от направления число бронирований в городе во время гастрособытий возрастает в пределах 20-30%", - заметили в "Алеан".
В свою очередь, по данным опроса гостей сети Azimut Hotels, более 65% путешественников, находясь в новом городе, обязательно пробуют местную кухню. Гастротуризм становится заметной тенденцией внутреннего туризма, заключили там.
 
БизнесТуризмКАЗАНЬВладивостокСуздаль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала