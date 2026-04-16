Названы самые популярные направления для гастропутешествий по России

Среди городов, где особенно заметен интерес российских туристов к гастрономическим поездкам, выделяются Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток,... | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Среди городов, где особенно заметен интерес российских туристов к гастрономическим поездкам, выделяются Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток, рассказали РИА Новости в национальном туроператоре "Алеан" и российской гостиничной сети Azimut Hotels. Так, в Казани туристов привлекают современные прочтения национальных блюд и локальные сладости. В рамках гастротуров по городам Золотого кольца путешественники пробуют медовуху в Суздале, пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском. В свою очередь, Нижний Новгород, который недавно включили в Золотое кольцо, фиксирует повышенное внимание со стороны туристов, интересующихся локальной кухней и фермерскими продуктами. Они хотят попробовать блюда из волжской рыбы, а также ветлужские пельмени. Туристов, отправляющихся в Сочи и Геленджик, привлекает эклектичная черноморская кухня, включающая блюда их свежих морепродуктов, блюда кавказской и казачьей кухни. Во Владивосток же путешественники едут за тихоокеанской рыбой и другими морепродуктами. По словам аналитиков, в Тюмени проводятся гастрофестивали, где туристы пробуют различные блюда, например, строганину из муксуна, либо десерты. При этом Санкт-Петербург, получивший официальный статус кулинарной столицы страны, привлекает путешественников разнообразными гастрономическими концепциями. В Калининграде - это блюда из балтийской рыбы и морепродуктов, гастросувениры в виде главной сладости региона — марципана. В пресс-службе туроператора "Алеан" рассказали, что развитие гастрономического направления помогает городам разнообразить экскурсионные программы, наращивать число повторных визитов, а также поездок в межсезонье. "На 10-15% в год растет спрос на туры с гастросоставляющей, экскурсионные программы", - отметили там. Так, спрос на размещение в отелях на даты гастрономических фестивалей выше, чем в обычные дни месяца. "В зависимости от направления число бронирований в городе во время гастрособытий возрастает в пределах 20-30%", - заметили в "Алеан". В свою очередь, по данным опроса гостей сети Azimut Hotels, более 65% путешественников, находясь в новом городе, обязательно пробуют местную кухню. Гастротуризм становится заметной тенденцией внутреннего туризма, заключили там.

