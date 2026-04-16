Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил Хуснуллин

Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил на коллегии Росреестра вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил на коллегии Росреестра вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, к началу 2026 года капитализация России достигла 920 триллионов рублей, к 2030 году она должна превысить квадриллион. "Но хочу отметить, что в 30 регионах произошло снижение. Я попросил бы Олега Александровича (Скуфинского, главу Росреестра - ред.) разобраться в причинах. Там есть технические вопросы, есть где-то просто особенности учета, неправильные постановки на учет. Я очень прошу разобраться для того, чтобы все-таки планомерно должна расти капитализация всей страны, а какая уж там будет налоговая база - это решение принимают органы местной власти", - сказал Хуснуллин.

