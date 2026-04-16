https://1prime.ru/20260416/khusnullin-869204598.html
Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил Хуснуллин
Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил Хуснуллин - 16.04.2026, ПРАЙМ
Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил Хуснуллин
Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил на коллегии Росреестра вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T11:19+0300
2026-04-16T11:19+0300
2026-04-16T11:19+0300
россия
рф
марат хуснуллин
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868257728_0:28:2684:1538_1920x0_80_0_0_8ab1bdaff8531a867bb74ade1eb2433c.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил на коллегии Росреестра вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, к началу 2026 года капитализация России достигла 920 триллионов рублей, к 2030 году она должна превысить квадриллион. "Но хочу отметить, что в 30 регионах произошло снижение. Я попросил бы Олега Александровича (Скуфинского, главу Росреестра - ред.) разобраться в причинах. Там есть технические вопросы, есть где-то просто особенности учета, неправильные постановки на учет. Я очень прошу разобраться для того, чтобы все-таки планомерно должна расти капитализация всей страны, а какая уж там будет налоговая база - это решение принимают органы местной власти", - сказал Хуснуллин.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868257728_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_28041b7664ff56aa0bff116ed98c5d4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, марат хуснуллин, росреестр
РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин, Росреестр
Капитализация 30 регионов России снизилась, заявил Хуснуллин
Хуснуллин призвал выяснить причины снижения капитализации 30 регионов