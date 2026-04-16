Промпроизводство в КНР в I квартале выросло на 6,1% - 16.04.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в КНР в I квартале выросло на 6,1%
07:37 16.04.2026
 
Промпроизводство в КНР в I квартале выросло на 6,1%

Госстат: объем производства крупных промпредприятий в Китае в I квартале вырос на 6,1%

ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в КНР в первом квартале 2026 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
Согласно приведенным данным статистического ведомства, объем производства в добывающей промышленности в январе-марте вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,3%.
Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов).
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2025 года вырос на 5,9%.
 
