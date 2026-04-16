В СПЧ спрогнозировали снижение доходов курьеров в ближайшее время - 16.04.2026, ПРАЙМ
В СПЧ спрогнозировали снижение доходов курьеров в ближайшее время
18:51 16.04.2026 (обновлено: 18:52 16.04.2026)
 
В СПЧ спрогнозировали снижение доходов курьеров в ближайшее время

Глава СПЧ Фадеев считает, что доходы курьеров в России скоро начнут снижаться

Работа сервиса доставки еды "Яндекс.Лавка". Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доходы курьеров в России в скором времени начнут снижаться, так как конкуренция внутри этой профессии растет, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
В январе в пресс-службе сервиса hh.ru сообщили РИА Новости, что средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России на тот момент составила почти 170 тысяч рублей.
"Это скоро пройдет. Доставщиков стало так много, конкуренция увеличивается. Я думаю, что их доходы будут снижаться", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом глава СПЧ подчеркнул, что работа курьеров сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
"Помните, какие снегопады были в Москве... В дождь, в снег, в холод (курьер - ред.) на этом велосипедике. Это, в общем, работа довольно тяжелая", - добавил Фадеев.
По данным сервиса hh.ru, в разрезе регионов самую высокую зарплату курьерам в январе 2026 года предлагали в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и Ямало-Ненецком АО (по 190 тысяч рублей), а также в Удмуртской Республике (189,6 тысяч рублей).
