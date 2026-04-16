Жена пропавшего в Кузбассе Героя России рассказала об исчезновении мужа - 16.04.2026, ПРАЙМ
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России рассказала об исчезновении мужа
2026-04-16T01:49+0300
01:49 16.04.2026
 
Жена пропавшего Героя России Асылханова: у меня нет версий об исчезновении мужа

КЕМЕРОВО, 16 апр – ПРАЙМ. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что у нее нет версий об исчезновении мужа.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственное управление СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка.
"Я теперь уже не рассматриваю никакие версии. Жду звонка (от правоохранителей- ред.)", – ответила Валерия Асылханова на вопрос РИА Новости, есть ли у нее версии об исчезновении Алексея.
Супруга пропавшего Героя России добавила, что у ее мужа не было вредных привычек.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
 
