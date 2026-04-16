Россия нарастила поставки лапши из Южной Кореи - 16.04.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки лапши из Южной Кореи
Поставки в Россию лапши из Южной Кореи по итогам первого квартала выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выяснило РИА... | 16.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Поставки в Россию лапши из Южной Кореи по итогам первого квартала выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, за январь-март 2026 года южнокорейский экспорт лапши в РФ составил 15,5 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом стоимость поставок за март составила почти 4,6 миллиона долларов, сократившись за месяц на 1%, а в годовом выражении увеличившись в 2,6 раза. В основном это лапша быстрого приготовления, а также немного рисовой лапши. В марте этого года Россия среди главных покупателей корейской лапши расположилась на 11 месте. Лидерами по закупкам за месяц стали КНР (38,6 миллиона долларов), США (37,9 миллиона), Нидерланды (11,5 миллиона), Япония (8,72 миллиона) и Великобритания (8,69 миллиона). Кроме того РФ импортирует из Страны утренней свежести дамплинги, однако, их поставки сокращаются. Так, в первом квартале этого года их было ввезено в Россию на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года - на 282 тысячи долларов. Произошло снижение и в марте: на 41% в месячном и на 20% в годовом выражении - до 83 тысяч долларов.
Россия нарастила поставки лапши из Южной Кореи

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Поставки в Россию лапши из Южной Кореи по итогам первого квартала выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, за январь-март 2026 года южнокорейский экспорт лапши в РФ составил 15,5 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее.
При этом стоимость поставок за март составила почти 4,6 миллиона долларов, сократившись за месяц на 1%, а в годовом выражении увеличившись в 2,6 раза. В основном это лапша быстрого приготовления, а также немного рисовой лапши.
В марте этого года Россия среди главных покупателей корейской лапши расположилась на 11 месте. Лидерами по закупкам за месяц стали КНР (38,6 миллиона долларов), США (37,9 миллиона), Нидерланды (11,5 миллиона), Япония (8,72 миллиона) и Великобритания (8,69 миллиона).
Кроме того РФ импортирует из Страны утренней свежести дамплинги, однако, их поставки сокращаются. Так, в первом квартале этого года их было ввезено в Россию на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года - на 282 тысячи долларов. Произошло снижение и в марте: на 41% в месячном и на 20% в годовом выражении - до 83 тысяч долларов.
