https://1prime.ru/20260416/lapsha-869216863.html
Россия нарастила поставки лапши из Южной Кореи
Поставки в Россию лапши из Южной Кореи по итогам первого квартала выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выяснило РИА... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T20:43+0300
экономика
бизнес
россия
рф
южная корея
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/07/840690720_0:36:3515:2013_1920x0_80_0_0_819c31efae307905e5ce7a4b5b1dc2a0.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Поставки в Россию лапши из Южной Кореи по итогам первого квартала выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, за январь-март 2026 года южнокорейский экспорт лапши в РФ составил 15,5 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом стоимость поставок за март составила почти 4,6 миллиона долларов, сократившись за месяц на 1%, а в годовом выражении увеличившись в 2,6 раза. В основном это лапша быстрого приготовления, а также немного рисовой лапши. В марте этого года Россия среди главных покупателей корейской лапши расположилась на 11 месте. Лидерами по закупкам за месяц стали КНР (38,6 миллиона долларов), США (37,9 миллиона), Нидерланды (11,5 миллиона), Япония (8,72 миллиона) и Великобритания (8,69 миллиона). Кроме того РФ импортирует из Страны утренней свежести дамплинги, однако, их поставки сокращаются. Так, в первом квартале этого года их было ввезено в Россию на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года - на 282 тысячи долларов. Произошло снижение и в марте: на 41% в месячном и на 20% в годовом выражении - до 83 тысяч долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/07/840690720_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_0b007fca1bb13c149755aa713d06c5f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Поставки южнокорейской лапши в Россию в I квартале выросли более чем вдвое
