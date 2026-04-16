Британия рискует столкнуться с дефицитом лекарств из-за блокады Ормуза

Великобритания рискует столкнуться с нехваткой лекарственных средств из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива, пишет газета Telegraph со... | 16.04.2026, ПРАЙМ

ЛОНДОН, 16 апр – ПРАЙМ. Великобритания рискует столкнуться с нехваткой лекарственных средств из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива, пишет газета Telegraph со ссылкой на британскую ассоциацию производителей лекарств Medicines UK. "Пациенты британской системы здравоохранения рискуют столкнуться с нехваткой рецептурных препаратов в течение нескольких недель, если США и Иран не смогут достичь соглашения, завершив конфликт на Ближнем Востоке", - говорится в статье. В организации Medicines UK, в которую входят компании, производящие 85% всех рецептурных лекарств в стране, сообщили изданию, что "все больше обеспокоены тем, что некоторые химические вещества и растворители, используемые для производства активных фармацевтических ингредиентов, в настоящее время находятся в большом дефиците". В организации добавили, что нехватка веществ может сказаться на наличии препаратов уже в июне. Как пишет газета со ссылкой на Medicines UK, несколько производителей "получают лишь около четверти от обычного объема из-за конфликта в Иране", так как компоненты средств обычно поставляются из Индии и Китая. В организации отказались сообщить, какие именно лекарства находятся в риске дефицита. "Считается, что лекарственные препараты, содержащие аспирин и парацетамол, относятся к числу подверженных риску, поскольку они производятся с использованием побочных продуктов нефтехимической промышленности, пострадавшей от блокады Ормузского пролива", - пишет Telegraph. В эту групп входят, среди прочего, обезболивающие, антибиотики, лекарства от высокого давления и препараты, защищающие от инсульта или снижающие холестерин, уточняет издание. Представитель министерства здравоохранения сообщил изданию, что в настоящее время перебои в поставках медицинских товаров, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, "очень незначительны". Власти в случае необходимости будут пользоваться резервами и закупать альтернативные препараты, добавили в ведомстве. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

