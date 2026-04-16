Россия изучит любой запрос от ЕС на поставку энергоресурсов, заявили в МИД
Россия изучит любой запрос от ЕС на поставку энергоресурсов, заявили в МИД - 16.04.2026, ПРАЙМ
Россия изучит любой запрос от ЕС на поставку энергоресурсов, заявили в МИД
Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, но он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов,... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T12:55+0300
2026-04-16T12:55+0300
2026-04-16T12:55+0300
россия
газ
азия
москва
ближний восток
александр грушко
ес
мид рф
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, но он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "РФ рассматривает любой запрос, но в любом случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств… Поэтому любые запросы будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, если такая возможность вообще есть, и их последствий", - сказал он журналистам. По словам дипломата, надо принимать во внимание, что ситуация драматическим образом изменилась в результате отказа ЕС от российских энергоресурсов. "В российском энергобалансе произошло замещение ЕС другими партнерами... Драйвер экономического роста перемещается в Азию, где ощущается огромный спрос на энергию, и Россия становится очень востребованной", - подчеркнул он. Ранее в четверг Грушко сообщил, что Москва не получала официальных запросов от Евросоюза на поставку российских энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
азия
москва
ближний восток
2026
россия, газ, азия, москва, ближний восток, александр грушко, ес, мид рф
РОССИЯ, Газ, АЗИЯ, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ
Россия изучит любой запрос от ЕС на поставку энергоресурсов, заявили в МИД
Грушко: Россия будет изучать любой запрос от ЕС по энергоресурсам на надежность