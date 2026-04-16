Россия изучит любой запрос от ЕС на поставку энергоресурсов, заявили в МИД

Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, но он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов,... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T12:55+0300

россия

газ

азия

москва

ближний восток

александр грушко

ес

мид рф

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, но он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "РФ рассматривает любой запрос, но в любом случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств… Поэтому любые запросы будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, если такая возможность вообще есть, и их последствий", - сказал он журналистам. По словам дипломата, надо принимать во внимание, что ситуация драматическим образом изменилась в результате отказа ЕС от российских энергоресурсов. "В российском энергобалансе произошло замещение ЕС другими партнерами... Драйвер экономического роста перемещается в Азию, где ощущается огромный спрос на энергию, и Россия становится очень востребованной", - подчеркнул он. Ранее в четверг Грушко сообщил, что Москва не получала официальных запросов от Евросоюза на поставку российских энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

