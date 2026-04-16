Министр финансов США Бессент не участвовал во встрече G7

Министр финансов США Бессент не участвовал во встрече G7 - 16.04.2026, ПРАЙМ

Министр финансов США Бессент не участвовал во встрече G7

Министр финансов США Скотт Бессент не принимал участия во встрече министров финансов и глав центробанков стран G7, сообщила министр финансов Японии Сацуки... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T06:45+0300

2026-04-16T06:45+0300

2026-04-16T06:45+0300

ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент не принимал участия во встрече министров финансов и глав центробанков стран G7, сообщила министр финансов Японии Сацуки Катаяма. "Сам министр Бессент, вероятно, не смог приехать в связи с внутренними объявлениями по финансовой линии, и, думаю, его основное участие придётся на завтрашнюю встречу G20", — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом, по словам министра, по прибытии в Вашингтон состоялась отдельная японо-американская встреча в здании минфина США, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на энергетических и финансовых рынках, включая влияние обстановки вокруг Ирана. Кроме того, стороны договорились о дальнейшем укреплении координации по валютным вопросам.

сша

япония

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сша, япония, вашингтон, скотт бессент, минфин сша