Министр финансов США Бессент не участвовал во встрече G7
2026-04-16T06:45+0300
ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент не принимал участия во встрече министров финансов и глав центробанков стран G7, сообщила министр финансов Японии Сацуки Катаяма.
"Сам министр Бессент, вероятно, не смог приехать в связи с внутренними объявлениями по финансовой линии, и, думаю, его основное участие придётся на завтрашнюю встречу G20", — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.
При этом, по словам министра, по прибытии в Вашингтон состоялась отдельная японо-американская встреча в здании минфина США, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на энергетических и финансовых рынках, включая влияние обстановки вокруг Ирана. Кроме того, стороны договорились о дальнейшем укреплении координации по валютным вопросам.
