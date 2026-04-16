https://1prime.ru/20260416/minselkhoz-869219683.html

Минсельхоз рассказал о работе над цифровыми сервисами для аграриев

2026-04-16T22:38+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863389239_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_fc2d409bb3c371f542b338faba890dc5.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минсельхоз России провел ряд доработок своих цифровых сервисов для аграриев с учетом их отзывов, при этом остается потребность в более понятной навигации, обучении пользователей и оперативной поддержке, рассказало министерство. В Минсельхозе России состоялся круглый стол, посвященный развитию действующих федеральных государственных информационных систем и созданию Единой цифровой платформы АПК. "С учетом обратной связи от аграриев уже проведен ряд доработок в ЕФГИС ЗСН, ФГИС "Зерно", "Семеноводство", "Сатурн", "ВетИС" и других системах Минсельхоза. В то же время сохраняется потребность в более понятной навигации, обучении пользователей и оперативной поддержке", - говорится в сообщении. Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов подчеркнул, что принципиально важно, чтобы любой процесс оцифровки либо облегчал работу сельхозтоваропроизводителя, либо сокращал трудозатраты. "В конечном счете цифровые решения должны помогать снижать себестоимость продукции и повышать конкурентоспособность нашего АПК как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - сказал он. В министерстве отметили, что главный запрос аграриев – переход от разных сервисов к устойчивому, понятному и управляемому процессу работы с данными. "Для этого уже формируется Единая цифровая платформа АПК, которая станет для аграриев "единым окном" – без необходимости многократно вводить одни и те же данные и переходить между разными информационными системами", - добавляется в сообщении. Уточняется, что в прошлом году на платформе уже реализованы личный кабинет сельхозтоваропроизводителя, единая авторизация через ЕСИА, лист показателей для сбора отчетности, цифровой помощник, календарь с ключевыми датами, сервисы аналитики, уведомлений и статусов заявок. Также запущены инструменты цифрового сопровождения, включая упрощенный доступ к биржевым сервисам, поиск вакансий, погодные сервисы и чат с ИИ-помощником. В этом году Минсельхоз планирует запуск мобильного приложения с офлайн-режимом. В министерстве отметили, что эта функция особенно важна для хозяйств, работающих на территориях с нестабильным интернет-покрытием. Кроме того, предполагается расширить набор сервисов для аграриев: в одном окне будут развиваться инструменты по грантам, лизингу, кредитованию, логистике, аналитике и персонализированным рекомендациям на основе данных и искусственного интеллекта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

