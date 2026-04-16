Россиянам рассказали о "двойной доходности" золотых монет
"Риком-Траст": золотые монеты могут принести инвестору двойную выгоду
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Инвестиционные золотые монеты позволяют владельцу получить двойную выгоду, заработав не только на росте мировых цен на драгоценный металл, но и на ослаблении рубля, а также сэкономить на налогах, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
По его словам, такие монеты — это прежде всего "валютная" инвестиция, поскольку их базовая стоимость напрямую зависит от мировых цен на золото, которые в последнее время часто обновляют максимумы.
"В отличие от слитков, монеты более ликвидны: их охотно принимают банки, специализированные дилеры и участники рынка p2p. Кроме того, порог входа достаточно низкий — например, популярная монета "Георгий Победоносец" стоит от 100 тысяч рублей", - сказал он.
Целищев выделил три источника потенциального дохода для российских инвесторов.
- 1.Участие в ралли золота: по прогнозам, цена металла может вырасти с текущих 4800 долларов за унцию до 5300 долларов к концу 2026 года.
- 2.Валютная переоценка: при ослаблении рубля инвестор, купивший монету за рубли, получает дополнительный доход за счёт роста курса доллара.
- 3.Налоговые преференции: при владении монетой от трёх лет владелец освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что добавляет к доходности минимум 13 процентов.
Целищев предупредил и о рисках: при снижении геополитической напряжённости золото может подешеветь на 30–35 процентов от текущих значений. Кроме того, монеты требуют бережного хранения — даже небольшая царапина превращает актив в "лом" с соответствующей переоценкой. Тем не менее, на горизонте трёх лет кумулятивный эффект от такой инвестиции может быть устойчивым, заключил он.