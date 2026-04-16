https://1prime.ru/20260416/mosbirzha-869209577.html

Мосбиржа запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов

Московская биржа с 16 апреля запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов, говорится в сообщении торговой площадки. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T15:13+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 16 апреля запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов, говорится в сообщении торговой площадки. "Шестнадцатого апреля 2026 года Московская биржа запустила сервис "Скоринг", который позволит брокерам при регистрации новых клиентов получать информацию о наличии у них опыта работы на бирже и статуса квалифицированного инвестора", - сообщила биржа. По каждому из направлений система выставит баллы от 0 до 5, где большее значение означает больший опыт, активность и активы. Также сервис позволит сразу получать информацию о наличии статуса квалифицированного инвестора и потенциале его присвоения. "Сейчас при открытии счета новому клиенту брокер не располагает информацией о его активности на бирже. Сервис "Скоринг" Московской биржи решает эту проблему – брокеры смогут эффективнее и быстрее анализировать клиента, персонифицировать предлагаемые услуги", - отмечается в сообщении. Брокерам будет доступен функционал оценки клиентов, которые впервые открывают счет у брокера. В дальнейшем планируется расширение сервиса за счет информации не только о новых, но и о действующих клиентах брокера.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

финансы, мосбиржа