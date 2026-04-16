Мосбиржа запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов - 16.04.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 16 апреля запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов, говорится в сообщении торговой площадки. "Шестнадцатого апреля 2026 года Московская биржа запустила сервис "Скоринг", который позволит брокерам при регистрации новых клиентов получать информацию о наличии у них опыта работы на бирже и статуса квалифицированного инвестора", - сообщила биржа. По каждому из направлений система выставит баллы от 0 до 5, где большее значение означает больший опыт, активность и активы. Также сервис позволит сразу получать информацию о наличии статуса квалифицированного инвестора и потенциале его присвоения. "Сейчас при открытии счета новому клиенту брокер не располагает информацией о его активности на бирже. Сервис "Скоринг" Московской биржи решает эту проблему – брокеры смогут эффективнее и быстрее анализировать клиента, персонифицировать предлагаемые услуги", - отмечается в сообщении. Брокерам будет доступен функционал оценки клиентов, которые впервые открывают счет у брокера. В дальнейшем планируется расширение сервиса за счет информации не только о новых, но и о действующих клиентах брокера.
15:13 16.04.2026
 
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 16 апреля запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов, говорится в сообщении торговой площадки.
"Шестнадцатого апреля 2026 года Московская биржа запустила сервис "Скоринг", который позволит брокерам при регистрации новых клиентов получать информацию о наличии у них опыта работы на бирже и статуса квалифицированного инвестора", - сообщила биржа.
По каждому из направлений система выставит баллы от 0 до 5, где большее значение означает больший опыт, активность и активы. Также сервис позволит сразу получать информацию о наличии статуса квалифицированного инвестора и потенциале его присвоения.
"Сейчас при открытии счета новому клиенту брокер не располагает информацией о его активности на бирже. Сервис "Скоринг" Московской биржи решает эту проблему – брокеры смогут эффективнее и быстрее анализировать клиента, персонифицировать предлагаемые услуги", - отмечается в сообщении.
Брокерам будет доступен функционал оценки клиентов, которые впервые открывают счет у брокера. В дальнейшем планируется расширение сервиса за счет информации не только о новых, но и о действующих клиентах брокера.
 
