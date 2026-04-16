Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на новые криптовалюты

2026-04-16T17:27+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в мае расширить линейку инструментов срочного рынка фьючерсами на новые криптовалюты, рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. "В мае мы планируем запустить фьючерсы еще на четыре криптомонеты", - сказала она на Биржевом форуме Московской биржи. По ее словам, также Мосбиржа в июне-июле планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты.

рынок, финансы, мосбиржа