Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на новые криптовалюты
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в мае расширить линейку инструментов срочного рынка фьючерсами на новые криптовалюты, рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. "В мае мы планируем запустить фьючерсы еще на четыре криптомонеты", - сказала она на Биржевом форуме Московской биржи. По ее словам, также Мосбиржа в июне-июле планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты.
