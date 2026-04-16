Мосбиржа 21 апреля начнет торги фьючерсами на бензин и дизель
Мосбиржа 21 апреля начнет торги фьючерсами на бензин и дизель
18:35 16.04.2026
 
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа 21 апреля начнет торги фьючерсами на бензин и дизель, говорится в сообщении торговой площадки.
"Двадцать первого апреля 2026 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на нефтепродукты – бензин АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо летнее", - сообщила биржа.
Новые инструменты ориентированы на широкий круг участников рынка и их клиентов, в том числе крупных потребителей нефтепродуктов из различных отраслей российской экономики.
"Фьючерсы на бензин и дизель позволят участвовать в движении цен самых востребованных продуктов российского топливно-энергетического комплекса. Контракты имеют расчетный характер, что не предполагает поставки топлива и открывают доступ к данному сегменту рынка не только юридическим, но и физическим лицам", - отмечается в сообщении.
"Запуск фьючерсов на российский бензин и дизель расширяет возможности доступа частным и институциональным инвесторам к одной из ключевых групп продуктов отечественного топливно-энергетического комплекса. В свою очередь, потребители бензина и дизеля из различных отраслей экономики смогут хеджировать риски и минимизировать влияние ценовых колебаний на свой бизнес", - сказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
