Мосбиржа 21 апреля начнет торги фьючерсами на бензин и дизель

2026-04-16T18:35+0300

экономика

рынок

мосбиржа

россия

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа 21 апреля начнет торги фьючерсами на бензин и дизель, говорится в сообщении торговой площадки. "Двадцать первого апреля 2026 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на нефтепродукты – бензин АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо летнее", - сообщила биржа. Новые инструменты ориентированы на широкий круг участников рынка и их клиентов, в том числе крупных потребителей нефтепродуктов из различных отраслей российской экономики. "Фьючерсы на бензин и дизель позволят участвовать в движении цен самых востребованных продуктов российского топливно-энергетического комплекса. Контракты имеют расчетный характер, что не предполагает поставки топлива и открывают доступ к данному сегменту рынка не только юридическим, но и физическим лицам", - отмечается в сообщении. "Запуск фьючерсов на российский бензин и дизель расширяет возможности доступа частным и институциональным инвесторам к одной из ключевых групп продуктов отечественного топливно-энергетического комплекса. В свою очередь, потребители бензина и дизеля из различных отраслей экономики смогут хеджировать риски и минимизировать влияние ценовых колебаний на свой бизнес", - сказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

