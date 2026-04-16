X5 Group запустила в Москве пилотный проект доставки горячей еды на дом

Ритейлер X5 Group запустил в Москве пилотный проект доставки горячей еды на дом, рассказали РИА Новости в компании. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T01:31+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ритейлер X5 Group запустил в Москве пилотный проект доставки горячей еды на дом, рассказали РИА Новости в компании. "X5... запустила пилотный сервис доставки горячей еды на базе собственных дарксторов. Новый формат развивает сценарий совмещенной покупки, когда клиент может добавить горячую еду к основной продуктовой корзине и получить весь заказ в рамках одной доставки. Проект тестируется на нескольких площадках в Москве", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, блюда готовятся непосредственно перед доставкой клиентам. При этом среднее время выполнения заказа составляет 30 минут. Там уточнили, что в ассортимент пилота вошли бургеры, хот-доги, роллы, сэндвичи, пицца, завтраки, горячие закуски и напитки - всего 82 товарных позиции. Опцию доставки горячей еды добавили в приложения торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток", где их выделили в отдельную витрину "Много горячего". "Проект позволяет компании расширить присутствие в категории, которая остается крупнейшим сегментом рынка общественного питания с доставкой. В середине года к пилоту подключатся еще восемь точек в Москве, а к концу 2026 года их количество увеличится в несколько раз. Также предполагается расширение географии проекта. Масштабирование будет сопровождаться увеличением ассортимента, а также адаптацией ценностного предложения под разные сценарии потребления", - добавили в компании.

