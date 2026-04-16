Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ призвала мировое сообщество не паниковать - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260416/mvf-869221670.html
Глава МВФ призвала мировое сообщество не паниковать
Глава МВФ призвала мировое сообщество не паниковать - 16.04.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ призвала мировое сообщество не паниковать
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвала мировое сообщество воздержаться от | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T23:28+0300
2026-04-16T23:28+0300
политика
мировая экономика
общество
вашингтон
сша
ормузский пролив
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/10/869221516_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_e9e5ef1d5001a715c930fe584710cfc5.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвала мировое сообщество воздержаться от паники и сохранять спокойствие. "Не паникуйте, сохраняйте спокойствие, но осознавайте всю серьезность ситуации", - сказала Георгиева в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Глава МВФ также призвала страны воздержаться от увеличения расходов на поддержку населения во время кризиса, так как, по ее мнению, это лишь усугубит проблемы в экономике. "Каждый неизбежно испытает определенную "боль" из-за этого (кризиса - ред.)… но, пожалуйста, не усугубляйте ситуацию", - сказала Георгиева. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260414/konflikt-869167018.html
вашингтон
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/10/869221516_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_904f08182a7cdc396f53ce1241ec7e13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , вашингтон, сша, ормузский пролив, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Политика, Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, США, Ормузский пролив, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
23:28 16.04.2026
 
Глава МВФ призвала мировое сообщество не паниковать

Глава МВФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвала мировое сообщество не паниковать

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвала мировое сообщество воздержаться от паники и сохранять спокойствие.
"Не паникуйте, сохраняйте спокойствие, но осознавайте всю серьезность ситуации", - сказала Георгиева в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Глава МВФ также призвала страны воздержаться от увеличения расходов на поддержку населения во время кризиса, так как, по ее мнению, это лишь усугубит проблемы в экономике.
"Каждый неизбежно испытает определенную "боль" из-за этого (кризиса - ред.)… но, пожалуйста, не усугубляйте ситуацию", - сказала Георгиева.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Вид на центр Монтевидео - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Глава ЦБ Уругвая назвал конфликт на Ближнем Востоке стресс-тестом
14 апреля, 23:42
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоВАШИНГТОНСШАОрмузский проливКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала