Глава МВФ призвала мировое сообщество не паниковать
Глава МВФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвала мировое сообщество не паниковать
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвала мировое сообщество воздержаться от паники и сохранять спокойствие.
"Не паникуйте, сохраняйте спокойствие, но осознавайте всю серьезность ситуации", - сказала Георгиева в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Глава МВФ также призвала страны воздержаться от увеличения расходов на поддержку населения во время кризиса, так как, по ее мнению, это лишь усугубит проблемы в экономике.
"Каждый неизбежно испытает определенную "боль" из-за этого (кризиса - ред.)… но, пожалуйста, не усугубляйте ситуацию", - сказала Георгиева.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.