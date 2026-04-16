Глава МВФ призвала мировое сообщество не паниковать

2026-04-16T23:28+0300

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на фоне ситуации на Ближнем Востоке призвала мировое сообщество воздержаться от паники и сохранять спокойствие. "Не паникуйте, сохраняйте спокойствие, но осознавайте всю серьезность ситуации", - сказала Георгиева в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Глава МВФ также призвала страны воздержаться от увеличения расходов на поддержку населения во время кризиса, так как, по ее мнению, это лишь усугубит проблемы в экономике. "Каждый неизбежно испытает определенную "боль" из-за этого (кризиса - ред.)… но, пожалуйста, не усугубляйте ситуацию", - сказала Георгиева. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

