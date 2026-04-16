В знаменитой кондитерской Седрика Гроле в Париже заметили мышь

2026-04-16T21:05+0300

ПАРИЖ, 16 апр – ПРАЙМ. Мышь была замечена свободно бегающей по столам внутри дорогостоящей кондитерской Cedric Grolet Opera, открытой знаменитым шеф-поваром Седриком Гроле в центре французской столицы. В соцсетях распространилось видео, на котором женщина снимает через витрину присутствующее в кондитерской животное. "Я нахожусь в знаменитой (кондитерской – ред.) Cedric Grolet, и что мы здесь видим? Да, вот такая совсем-совсем крошечная мышка. Не знаю, входит ли она в ассортимент", - сказала женщина, запечатлевая грызуна в кондитерской. На кадрах, распространившихся в сети, видно, как небольшой грызун бегает по столам внутри кондитерской. В кадр также попала вывеска с названием заведения. Кондитерская Cedric Grolet Opera была открыта в 2019 году и является флагманской кондитерской-пекарней знаменитого шеф-повара Седрика Гроле. Ценник на изделия в этой кондитерской, согласно информации на ее официальном сайте, начинается от 18 евро за изделие.

