В знаменитой кондитерской Седрика Гроле в Париже заметили мышь - 16.04.2026, ПРАЙМ
В знаменитой кондитерской Седрика Гроле в Париже заметили мышь
В знаменитой кондитерской Седрика Гроле в Париже заметили мышь
21:05 16.04.2026
 
В знаменитой кондитерской Седрика Гроле в Париже заметили мышь

Дикая мышь - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
ПАРИЖ, 16 апр – ПРАЙМ. Мышь была замечена свободно бегающей по столам внутри дорогостоящей кондитерской Cedric Grolet Opera, открытой знаменитым шеф-поваром Седриком Гроле в центре французской столицы.
В соцсетях распространилось видео, на котором женщина снимает через витрину присутствующее в кондитерской животное.
"Я нахожусь в знаменитой (кондитерской – ред.) Cedric Grolet, и что мы здесь видим? Да, вот такая совсем-совсем крошечная мышка. Не знаю, входит ли она в ассортимент", - сказала женщина, запечатлевая грызуна в кондитерской.
На кадрах, распространившихся в сети, видно, как небольшой грызун бегает по столам внутри кондитерской. В кадр также попала вывеска с названием заведения.
Кондитерская Cedric Grolet Opera была открыта в 2019 году и является флагманской кондитерской-пекарней знаменитого шеф-повара Седрика Гроле. Ценник на изделия в этой кондитерской, согласно информации на ее официальном сайте, начинается от 18 евро за изделие.
