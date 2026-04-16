В России наступила новая реальность в сфере кадров, заявила Набиуллина

2026-04-16T11:51+0300

россия

эльвира набиуллина

росстат

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе - это новая реальность для бизнеса и властей, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до 2,1% с 2,2% в январе. "Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса", - заявила Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи.

