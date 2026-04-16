В России наступила новая реальность в сфере кадров, заявила Набиуллина - 16.04.2026, ПРАЙМ
В России наступила новая реальность в сфере кадров, заявила Набиуллина
В России наступила новая реальность в сфере кадров, заявила Набиуллина
11:51 16.04.2026
 
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе - это новая реальность для бизнеса и властей, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до 2,1% с 2,2% в январе.
"Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса", - заявила Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Банкир оценил ситуацию с IT-кадрами в России
14 марта, 11:11
 
