https://1prime.ru/20260416/nabiullina-869205318.html
В России наступила новая реальность в сфере кадров, заявила Набиуллина
Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе - это новая реальность для бизнеса и властей, считает глава ЦБ...
россия
эльвира набиуллина
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847265268_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_030202642bd906ac22ec31b85e17910e.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе - это новая реальность для бизнеса и властей, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до 2,1% с 2,2% в январе. "Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса", - заявила Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847265268_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_9a063169c45d05b0a3a702144e2f7628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Набиуллина: российская экономика впервые столкнулась с ограничениями по рабочей силе