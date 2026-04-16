Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция

Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция - 16.04.2026, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция

Годовая инфляция в РФ замедлится до 4%, когда из расчетов "выйдет всплеск" ценовых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T11:54+0300

2026-04-16T11:54+0300

2026-04-16T11:54+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ замедлится до 4%, когда из расчетов "выйдет всплеск" ценовых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наш прогноз 4,5-5,5%, он отражает временный всплеск цен в январе этого года в силу налоговых изменений, в силу некоторых других факторов погодных, связанных с ценой на продовольствие", - сказала она на Биржевом форуме Московской биржи. "Но, по нашему прогнозу, устойчивая инфляция, нас интересует именно устойчивая инфляция, будет около 4% уже во второй половине этого года. А годовая будет около 4%, когда из расчетов выйдет всплеск данных за январь-месяц. Конечно, это действительно важный фактор", - продолжила Набиуллина. В марте Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил прогноз инфляции на 2026 год в 4,5–5,5%.

https://1prime.ru/20260326/sberezheniya-868647036.html

россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, банк россия