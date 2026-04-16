https://1prime.ru/20260416/nabiullina-869205487.html
Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция
Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция - 16.04.2026, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция
Годовая инфляция в РФ замедлится до 4%, когда из расчетов "выйдет всплеск" ценовых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T11:54+0300
2026-04-16T11:54+0300
2026-04-16T11:54+0300
россия
финансы
рф
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ замедлится до 4%, когда из расчетов "выйдет всплеск" ценовых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наш прогноз 4,5-5,5%, он отражает временный всплеск цен в январе этого года в силу налоговых изменений, в силу некоторых других факторов погодных, связанных с ценой на продовольствие", - сказала она на Биржевом форуме Московской биржи. "Но, по нашему прогнозу, устойчивая инфляция, нас интересует именно устойчивая инфляция, будет около 4% уже во второй половине этого года. А годовая будет около 4%, когда из расчетов выйдет всплеск данных за январь-месяц. Конечно, это действительно важный фактор", - продолжила Набиуллина. В марте Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил прогноз инфляции на 2026 год в 4,5–5,5%.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, банк россия
РОССИЯ, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция
Набиуллина: годовая инфляция замедлится до 4%, когда уйдет январский всплеск