ЦБ хочет подвести черту под периодом высокой инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ хочет подвести черту под периодом высокой инфляции, заявила Набиуллина - 16.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ хочет подвести черту под периодом высокой инфляции, заявила Набиуллина
Банк России по-прежнему намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
2026-04-16T11:59+0300
2026-04-16T11:59+0300
2026-04-16T11:59+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ранее в четверг она заявила, что Банк России не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу этого года. При этом регулятор пока сохраняет прогноз по темпу роста цен к концу года в 4,5-5,5%. "К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции", - заявила глава ЦБ. Набиуллина подчеркнула, что для экономики и россиян наиболее дорогостоящее в долгосрочном плане - это длительный период высокой инфляции. "Это означает высокие процентные ставки, высокую стоимость фондирования. Стоимость фондирования не будет ниже инфляции. Страны, где доступные кредиты, низкие ставки - это страны с низкой инфляцией. Не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам", - добавила она.
финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
ЦБ хочет подвести черту под периодом высокой инфляции, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее в четверг она заявила, что Банк России
не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу этого года. При этом регулятор пока сохраняет прогноз по темпу роста цен к концу года в 4,5-5,5%.
"К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции", - заявила глава ЦБ.
Набиуллина
подчеркнула, что для экономики и россиян наиболее дорогостоящее в долгосрочном плане - это длительный период высокой инфляции.
"Это означает высокие процентные ставки, высокую стоимость фондирования. Стоимость фондирования не будет ниже инфляции. Страны, где доступные кредиты, низкие ставки - это страны с низкой инфляцией. Не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам", - добавила она.