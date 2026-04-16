Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина назвала фундаментальные причины недоверия к рынку капитала - 16.04.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала фундаментальные причины недоверия к рынку капитала
13:18 16.04.2026 (обновлено: 13:19 16.04.2026)
 
Набиуллина назвала фундаментальные причины недоверия к рынку капитала

Набиуллина назвала фундаментальные причины недоверия к рынку капитала в РФ

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Форум Московской биржи
Форум Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка не является главным препятствием для развития фондового рынка России — проблема кроется в более глубинных факторах. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи.
По словам главы регулятора, в последнее время "крайним" в вопросах стагнации рынка часто назначают высокий уровень ставки. Однако это временный фактор. Даже в периоды, когда ставка находилась на уровне 7,5%, а прибыль компаний демонстрировала бурный рост, число IPO оставалось невысоким, а оценки бизнеса — скромными.
"Вероятно, существуют иные, более фундаментальные причины, по которым, в том числе инвесторы с крупными средствами, не вкладываются в рынок капитала", — констатировала Набиуллина.
В числе таких причин глава ЦБ назвала недостаточный уровень защиты прав миноритариев. Состоятельные инвесторы привыкли контролировать свои вложения и лично оценивать риски, поэтому на публичном рынке права акционеров должны быть "железобетонными" и не уступать по надежности прямым инвестициям в бизнес.
Отдельным тормозом для рынка, по мнению Набиуллиной, выступает перекос в сторону льготного кредитования. Избыточный объем субсидируемых кредитов снижает мотивацию компаний выходить на биржу: бизнесу проще пользоваться дешевыми заемными деньгами, чем привлекать средства через публичные инструменты.
"Многие компании не выходят на рынок капитала именно потому, что имеют доступ к большому объему субсидируемых кредитов", — пояснила председатель ЦБ, добавив, что такие меры сдерживают формирование полноценного инвестиционного рынка.
Говоря о макроэкономическом контексте, Набиуллина признала, что текущее состояние экономики вызывает тревогу на фоне ухудшения внешнеторговых условий и перманентного кадрового голода. Ответом на эти вызовы стала жесткая денежно-кредитная политика.
При этом она предостерегла от иллюзий относительно легкого снижения ставок: "Наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкие ставки, ровно наоборот". Высокая инфляция, резюмировала глава ЦБ, неизбежно влечет за собой дорогое фондирование.
 
