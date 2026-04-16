Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины
Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины - 16.04.2026, ПРАЙМ
Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины
Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
2026-04-16T01:55+0300
2026-04-16T01:55+0300
2026-04-16T01:55+0300
ЛУГАНСК, 16 апр – ПРАЙМ. Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ (самовольное оставление части - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, Риос не смог стать депутатом в Бразилии, и в 2025 году прибыл на Украину, где пошел наемником в 13-ю бригаду нацгвардии "Хартия" и был отправлен в Купянск вместе с другими латиноамериканскими боевиками.
украина
бразилия
общество , мировая экономика, украина, бразилия
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, БРАЗИЛИЯ
Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины
Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины из-за потерь под Купянском
ЛУГАНСК, 16 апр – ПРАЙМ. Иностранные наемники бегут из 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ (самовольное оставление части - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, Риос не смог стать депутатом в Бразилии, и в 2025 году прибыл на Украину, где пошел наемником в 13-ю бригаду нацгвардии "Хартия" и был отправлен в Купянск вместе с другими латиноамериканскими боевиками.