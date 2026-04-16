Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ
Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ - 16.04.2026, ПРАЙМ
Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 год составила 14%, говорится в материалах Банка России. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T21:35+0300
2026-04-16T21:35+0300
2026-04-16T21:35+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 год составила 14%, говорится в материалах Банка России. Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за 2025 год составила 16,2%. Медианная доходность фондов за прошедший год составила 20,8% и 19,5% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно. По данным ЦБ РФ, все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции. НПФ в четвертом квартале 2025 года показали доходность выше (3,9% по пенсионным накоплениям и 4% по пенсионным резервам), чем в третьем квартале (3,1% по пенсионным накоплениям и 3,4% по пенсионным резервам), что связано с восстановлением положительной динамики рынка акций и продолжающимся ростом рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств). Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по облигациям.
https://1prime.ru/20260416/vychet-869217343.html

финансы, рф, нпф, банк россия, россия
Экономика, Финансы, РФ, НПФ, банк Россия, РОССИЯ
Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ
ЦБР: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за 2025 г составила 14%
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 год составила 14%, говорится в материалах Банка России.
Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ
за 2025 год составила 16,2%. Медианная доходность фондов за прошедший год составила 20,8% и 19,5% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно.
По данным ЦБ РФ
, все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.
НПФ в четвертом квартале 2025 года показали доходность выше (3,9% по пенсионным накоплениям и 4% по пенсионным резервам), чем в третьем квартале (3,1% по пенсионным накоплениям и 3,4% по пенсионным резервам), что связано с восстановлением положительной динамики рынка акций и продолжающимся ростом рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств).
Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по облигациям.
Депутаты хотят ввести налоговый вычет на ремонт машины для пенсионеров