https://1prime.ru/20260416/nakopleniya-869217532.html

Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ

Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ - 16.04.2026, ПРАЙМ

Банк России оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 год составила 14%, говорится в материалах Банка России. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T21:35+0300

2026-04-16T21:35+0300

2026-04-16T21:35+0300

экономика

финансы

рф

нпф

банк россия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 год составила 14%, говорится в материалах Банка России. Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за 2025 год составила 16,2%. Медианная доходность фондов за прошедший год составила 20,8% и 19,5% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно. По данным ЦБ РФ, все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции. НПФ в четвертом квартале 2025 года показали доходность выше (3,9% по пенсионным накоплениям и 4% по пенсионным резервам), чем в третьем квартале (3,1% по пенсионным накоплениям и 3,4% по пенсионным резервам), что связано с восстановлением положительной динамики рынка акций и продолжающимся ростом рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств). Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по облигациям.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, нпф, банк россия, россия