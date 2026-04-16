https://1prime.ru/20260416/nalichnye-869220019.html

В Минфине оценили сроки ввода лимита на внесение наличных через банкоматы

2026-04-16T22:46+0300

экономика

финансы

банки

россия

алексей моисеев

минфин

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_1874627575650ce968e58c9d8c773d93.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин ожидает ввод лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи. Ранее, в январе, Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг". "Сейчас предлагается, что норма будет введена. Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности, то есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми (банками - ред.) вместе, во всяком случае пока, поэтому пока будет в каждом банке", - сказал Моисеев. Также он допустил, что лимиты на внесение наличных через банкоматы могут начать действовать осенью 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

