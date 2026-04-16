Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине оценили сроки ввода лимита на внесение наличных через банкоматы - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Минфине оценили сроки ввода лимита на внесение наличных через банкоматы
В Минфине оценили сроки ввода лимита на внесение наличных через банкоматы - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Минфине оценили сроки ввода лимита на внесение наличных через банкоматы
Минфин ожидает ввод лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности, сообщил журналистам замминистра финансов... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T22:46+0300
2026-04-16T22:46+0300
экономика
финансы
банки
россия
алексей моисеев
минфин
росфинмониторинг
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин ожидает ввод лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи. Ранее, в январе, Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг". "Сейчас предлагается, что норма будет введена. Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности, то есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми (банками - ред.) вместе, во всяком случае пока, поэтому пока будет в каждом банке", - сказал Моисеев. Также он допустил, что лимиты на внесение наличных через банкоматы могут начать действовать осенью 2026 года.
финансы, банки, россия, алексей моисеев, минфин, росфинмониторинг
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Алексей Моисеев, Минфин, Росфинмониторинг
22:46 16.04.2026
 
В Минфине оценили сроки ввода лимита на внесение наличных через банкоматы

Моисеев: лимит на внесение наличных через банкоматы будет в каждом банке по отдельности

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин ожидает ввод лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.
Ранее, в январе, Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики.
В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг".
"Сейчас предлагается, что норма будет введена. Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности, то есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми (банками - ред.) вместе, во всяком случае пока, поэтому пока будет в каждом банке", - сказал Моисеев.
Также он допустил, что лимиты на внесение наличных через банкоматы могут начать действовать осенью 2026 года.
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯАлексей МоисеевМинфинРосфинмониторинг
 
 
