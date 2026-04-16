https://1prime.ru/20260416/nalichnye-869220019.html
В Минфине оценили сроки ввода лимита на внесение наличных через банкоматы
Минфин ожидает ввод лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности, сообщил журналистам замминистра финансов... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T22:46+0300
экономика
финансы
банки
россия
алексей моисеев
минфин
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_1874627575650ce968e58c9d8c773d93.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин ожидает ввод лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи. Ранее, в январе, Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг". "Сейчас предлагается, что норма будет введена. Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности, то есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми (банками - ред.) вместе, во всяком случае пока, поэтому пока будет в каждом банке", - сказал Моисеев. Также он допустил, что лимиты на внесение наличных через банкоматы могут начать действовать осенью 2026 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fa0842ba982a4ac099c75e5bf0afd15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Моисеев: лимит на внесение наличных через банкоматы будет в каждом банке по отдельности