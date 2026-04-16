"Против России": на Западе отреагировали на новое заявление Лаврова
"Против России": на Западе отреагировали на новое заявление Лаврова - 16.04.2026, ПРАЙМ
"Против России": на Западе отреагировали на новое заявление Лаврова
Кипрский журналист Алекс Христофору призвал серьезно относиться к заявлению главы российского МИД Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО на фоне... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T07:43+0300
2026-04-16T07:43+0300
2026-04-16T07:43+0300
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору призвал серьезно относиться к заявлению главы российского МИД Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО на фоне внутренних разногласий в Альянсе, об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала. "Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию? Лавров предупредил именно об этом: милитаризация происходит очень быстро", — подчеркнул эксперт.Подводя накануне итоги своего визита в КНР, Лавров отметил, что милитаризация ЕС проходит на фоне кризисных явлений внутри НАТО. По его словам, наибольшим камнем преткновения, несмотря на множество разногласий, сейчас стал Ближний Восток и персидский залив. При этом в Европе пытаются найти смысл существования, в том числе через затягивание Украины в НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Вашингтону, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
китай
сша
запад
китай, сша, запад, сергей лавров, дональд трамп, нато, в мире
КИТАЙ, США, ЗАПАД, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, В мире
"Против России": на Западе отреагировали на новое заявление Лаврова
Христофору призвал прислушиваться к словам Лаврова о милитаризации НАТО