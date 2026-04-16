Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше - 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260416/orban-869222179.html
Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше
Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше - 16.04.2026, ПРАЙМ
Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T23:56+0300
2026-04-16T23:56+0300
БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше. "Пакш-2" следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota, отвечая на вопрос, о чем он жалеет больше всего. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
венгрия
будапешт
газ, венгрия, будапешт, виктор орбан, аэс "пакш", пакш-2, росатом
Политика, Газ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", Пакш-2, Росатом
23:56 16.04.2026
 
Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше

Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше

БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше.
"Пакш-2" следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota, отвечая на вопрос, о чем он жалеет больше всего.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
ПолитикаГазВЕНГРИЯБудапештВиктор ОрбанАЭС "Пакш"Пакш-2Росатом
 
 
