Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше.

2026-04-16T23:56+0300

БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше. "Пакш-2" следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota, отвечая на вопрос, о чем он жалеет больше всего. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

