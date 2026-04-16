https://1prime.ru/20260416/orban-869222179.html
Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T23:56+0300
политика
газ
венгрия
будапешт
виктор орбан
аэс "пакш"
пакш-2
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_0:40:765:470_1920x0_80_0_0_c990b463408daa1fd0922fea9dfd913e.jpg
БУДАПЕШТ, 16 апр - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше. "Пакш-2" следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota, отвечая на вопрос, о чем он жалеет больше всего. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_43:0:723:510_1920x0_80_0_0_e2a41fea630f28dc3081d954165665de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
