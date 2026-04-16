Пенсионеры стали чаще интересоваться вакансиями менеджера по продажам - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/pensionery-869199813.html
Пенсионеры стали чаще интересоваться вакансиями менеджера по продажам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869199813.jpg?1776310101
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пенсионеры в России стали чаще интересоваться вакансиями менеджера по продажам - число резюме на такую позицию от кандидатов старше 65 лет выросло в первом квартале 2026 года на 29%, поделился с РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. "За первый квартал 2026 года к аналогичному периоду прошлого года, самым высоким спросом среди кандидатов старше 65 лет пользовались вакансии менеджера по продажам. Рост числа резюме составил 29%, при этом кандидаты рассчитывали получать в среднем 75 435 рублей в месяц", - сказал он. Губанов подчеркнул, что средние зарплатные ожидания рассчитаны на основе резюме, размещенных на платформе "Авито Работы", при этом реальные ожидания по доходу зависят от региона, опыта и уровня квалификации, а также от формата занятости - будь то сменная, частичная или сдельная работа. Многие представители старшего поколения выбирают такую занятость благодаря возможности использовать накопленный жизненный и коммуникативный опыт: вести переговоры, строить долгосрочные отношения, объяснил Губанов. На втором месте среди соискателей 65+ оказалась вакансия помощника руководителя. Соискатели этой профессии обычно помогают координировать повседневные процессы в компании, вести работу с документами и клиентами. Рост числа резюме за год составил 24%, а средний уровень ожидаемой зарплаты - 73 429 рублей в месяц. В топ-3 также вошла профессия продавца-консультанта. Число резюме выросло на 13%, соискатели ожидают в среднем 42 783 рубля в месяц. В то же время, среди кандидатов в возрасте 45-64 лет лидирует профессия банковского работника, где число резюме увеличилось на 71%, а среднее зарплатное ожидание составило 84 680 рублей в месяц. Далее следует вакансия менеджера проектов, где число резюме выросло на 52%, в среднем кандидаты рассчитывают получать на этой должности 118 767 рублей в месяц. Топ-3 замыкает профессия аппаратчика с ростом предложений от кандидатов на 34% и ожидаемой зарплатой в 80 676 рублей в месяц.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:18 16.04.2026 (обновлено: 06:28 16.04.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала