СМИ: Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе

Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале такой интервенции,...

2026-04-16T00:00+0300

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале такой интервенции, утверждает газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники. "Пентагон в условиях секретности наращивает военное планирование возможной операции на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об интервенции", - пишет издание. Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.

мировая экономика, общество , куба, сша, иран, дональд трамп