СМИ: Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе
2026-04-16T00:00+0300
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале такой интервенции, утверждает газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники.
"Пентагон в условиях секретности наращивает военное планирование возможной операции на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об интервенции", - пишет издание.
Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
USA Today: Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе
