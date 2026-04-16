Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе - 16.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе
СМИ: Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе
мировая экономика
экономика
общество
куба
сша
иран
дональд трамп
СМИ: Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе

USA Today: Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале такой интервенции, утверждает газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники.
"Пентагон в условиях секретности наращивает военное планирование возможной операции на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об интервенции", - пишет издание.
Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
 
