Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле объяснили закрытый характер совещания Путина по экономике - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Кремле объяснили закрытый характер совещания Путина по экономике
13:37 16.04.2026
 
Песков рассказал, почему совещание Путина по экономике прошло в закрытом режиме

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что совещание главы государства Владимира Путина с экономическим блоком в среду прошло в закрытом режиме, чтобы была возможность сопоставить все точки зрения и принять единственное верное решение.
Накануне Путин собрал совещание по экономическим вопросам.
Пресс-секретарь главы государства в четверг рассказал журналистам, что обычно совещания президента с экономическим блоком в закрытом режиме длятся несколько часов.
"Оно (совещание - ред.) для этого и проходит в закрытом режиме, чтобы можно было сопоставить точки зрения с тем, чтобы потом было принято единственное верное решение", - сказал Песков.
